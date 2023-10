Simona Ventura: “Dopo l’aggressione a mio figlio Niccolò la mia vita è cambiata”/ “È stato un segnale”

Simona Ventura, il racconto a Ballando con le stelle 2023: “La mia vita è cambiata dopo l’aggressione di mio figlio”

Prima di salire sul palco di Ballando con le stelle 2023 per la sua primissima esibizione da concorrente, Simona Ventura fa un breve bilancio della sua vita e della sua carriera nel video che anticipa l’arrivo sulla pista di Rai Uno. “C’è stata una prima parte e una seconda parte della mia vita. – ha esordito la conduttrice – La prima parte è stata un’altalena di emozioni sia nella vita privata che lavorativa. Non credevo che il successo sarebbe arrivato così forte, è stato come un treno in faccia!”

Arriva però un evento che dà inizio alla seconda parte della sua vita: “Dal 2018 è cambiata la mia vita, dopo che mio figlio è stato miracolato dopo un’aggressione fuori dalla discoteca. L’ho preso come un segnale ed è cambiata la percezione della mia vita, vivo ogni momento.” Il riferimento di Simona Ventura è a quando Niccolò Bettarini rischiò di morire dopo essere stato accoltellato fuori da una discoteca da quattro aggressori, poi successivamente condannati.

