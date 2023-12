Simona Ventura piange a Ballando con le stelle 2023: “Caterina regalo più grande”/ “Ringrazio suoi genitori

Ballando con le stelle 2023, Simona Ventura piange: “Ringrazio i genitori di Caterina di aver firmato”

Momento molto toccante nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2023, sabato 9 dicembre, è stato il racconto di Simona Ventura sull’affido della figlia Caterina. La conduttrice non ha trattenuto le lacrime mentre spiegava che Caterina è la figlia di una sua lontana parente che a causa di una situazione molto difficile appena nata l’ha affidata ad una Casa Famiglia. A quel punto Simona Ventura ha deciso di prendere Caterina in affido ed a tal proposito ha confessato: “È stato il regalo più grande che ho avuto nella mia vita’ l’abbiamo inondata d’affetto, Nicolò aveva 8 anni e Giacomo 6, e all’inizio era un po’ geloso.”

Simona Ventura ha continuato piangendo: “Io deve ringraziare i genitori di Caterina perché se non c’erano loro io non avrei avuto Caterina e io le ho ho detto ‘guarda che hanno firmato e potevano non farlo ed anche quello è gesto d’amore di genitori che pensano al bene del bambino e non di loro stessi.” Adesso la figlia Caterina è cresciuta a sta studiando in Inghilterra, segue la madre a Ballando con le stelle ed è orgogliosa di lei.











