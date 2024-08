Matrimonio Simona Ventura e Giovanni Terzi trasmesso in prima serata su Real Time: scoppia la polemica

Questa domenica, 1 settembre 2024, Real Time trasmettere in prima serata il matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi. La conduttrice e il giornalista sono convolati a nozze lo scorso 6 luglio nella cornice del Grand Hotel di Rimini, luogo del cuore per la coppia. Dalla stessa location tengono ogni estate il format La Terrazza della Dolce Vita, la kermesse di appuntamenti che vede alternarsi importanti ospiti. “Ci sono amori inaspettati, amori scritti nel destino, amori da festeggiare, ma soprattutto da vivere, per tutta la vita” recita il promo in onda su Real Time.

Simona Ventura corteggiata da Rai e Mediaset/ Adventure game su Rai2 e "sfida ambiziosa su Canale5"?

Nel dettaglio, nella clip vengono mostrate le immagini sia del matrimonio sia della festa che i due hanno tenuto per gli amici al Grand Hotel di Rimini il 26 giugno precedente. Si tratta di un vero e proprio documentario in cui la coppia si metterà a nudo raccontando tutti i dettagli del loro amore. Non solo abito bianco e lustrini, dunque, ed il documentario ha anche un titolo scelto per l’occasione: Le nozze di Simona e Giovanni. Tanti, infine, anche gli ospiti famosi che hanno preso parte al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi mentre testimone di nozze è stata Milly Carlucci. Proprio all’interno di Ballando con le stelle, Terzi aveva ufficializzato in pubblico la propria richiesta di matrimonio alla Ventura. Nel frattempo la conduttrice è corteggiata da Rai e Mediaset.

Simona Ventura: “Il mio ex marito Stefano Bettarini? Unione che non andava”/ “Le nozze con Giovanni Terzi…”

Simona Ventura e Giovanni Terzi: le nozze finiscono in tv e scoppia la polemica: “Come i Ferragnez”

La scelta di Simona Ventura e Giovanni Terzi di trasmettere il loro matrimonio in tv ha diviso il web. Sotto il post in cui Real Time annunciava l’evento, infatti, non sono mancate critiche e attacchi. Qualcuno ha scritto: “Adesso anche basta per favore” mentre qualcun altro invita la coppia a vivere in intimità il loro amore. In molti sottolineano come anche un sentimento ed un rito importante come il matrimonio viene strumentalizzato: “Ma per amor di Dio! Tutto un business.” Ed infine non manca chi paragona la coppia a Chiara Ferragni e Fedez. Quest’ultimi hanno sempre immortalato ogni aspetto della loro vita sui social e persino in una serie Netflix, non solo i lieti eventi ma anche drammi e malattie. La loro storia d’amore non è finita bene, speriamo che Simona Ventura e Giovani Terzi abbiano tutt’altra fortuna.

Gino Cecchettin: “inutile pubblicare dialoghi Turetta in carcere”/ “Mi ha scritto suo papà: non lo giudico”