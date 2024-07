Simona Ventura torna a L’Isola dei famosi?/ “Ecco cosa farei se me lo proponessero ancora”

La conduttrice accetterebbe di tornare a L’Isola dei famosi in futuro?

Nel ricco curriculum di Simona Ventura è impossibile non citare l’esperienza come conduttrice del reality, le prime storiche edizioni del programma quando fece la sua comparsa in Rai, prima del passaggio a Mediaset avvenuto nel 2016 dopo un periodo di stop. Ma Super Simo sarebbe disposta a tornare alla conduzione del format guidato nell’ultima edizione da Vladimir Luxuria? Intervistata sull’ultimo numero del settimanale Chi, la presentatrice di Citofonare Rai2 in coppia con Paola Perego ha rivelato se tornerebbe al timone del programma, ipotesi comunque alquanto remota: “Sono stata conduttrice e autrice del programma, facevo i casting con un gruppo di lavoro, ma non so cosa farei se me la proponessero, so che non succederà, non è successo quando ero a Mediaset, non vedo perché dovrebbero chiamarmi adesso che sono in Rai”.

E’ da sottolineare che dopo le esperienze da protagonista nel reality ambientato in Honduras, la Ventura ha preso parte a L’Isola dei famosi anche come concorrente, con un’esperienza non lunghissima nel 2016 e che sicuramente non ha lasciato il segno nel cuore di Simona, eliminata dopo aver perso il ballottaggio con Stefano Orfei.

Simona Ventura e la scelta per il matrimonio: “Perché ho optato per Milly Carlucci”

La conduttrice tra qualche giorno sposerà il giornalista Giovanni Terzi, la coppia riuscirà così a coronare il sogno d’amore dopo anni di storia e voci sulle possibili nozze, finalmente pronte per essere celebrate in quel di Rimini davanti a tantissimi amici.

Simona Ventura per questa giornata così importante ha scelto di avere Milly Carlucci al suo fianco come testimone e sempre tra le colonne del magazine Chi la presentatrice Rai e con un passato a Mediaset ha spiegato: “Mi è sempre stata vicina e mi ha dato grandi opportunità, siamo diventate amiche, confidenti e ci siamo capite nei momenti di maggior difficoltà, visto che la proposta di matrimonio è arrivata a Ballando con le stelle e Milly ne è stata la prima testimone volevo che lo fosse anche qui” ha svelato la compagna di lavoro di Paola Perego che proprio con l’amica ha partecipato alla scorsa edizione dello show della tv di stato.

