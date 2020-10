Simona Ventura torna all’Isola dei Famosi?/ Per ora c’è Game of Games ad attenderla..

Simona Ventura è pronta a tornare all’Isola dei Famosi? Il reality show tornerà su Rai2 dopo il trattamento subito da Canale5? I fan lo sperano davvero ed è bastato pubblicare un paio di video su Instagram annunciando un grande ritorno, per mandare tutti in visibilio. Tra i commenti c’è proprio qualcuno che chiede del ritorno dell’Isola dei Famosi alla vera padrona di casa e lei risponde con le tre scimmiette mettendo in fila quella che non sente, non vede e non parla. C’è qualcosa che bolle in pentola e ancora non sappiamo? Al momento sembra proprio di no visto che Mediaset aveva parlato di un possibile ritorno del reality il prossimo anno, appena la situazione lo permetterà, ma quello che è certo è che Simona Ventura presto sarà impegnata con un programma tutto suo, Game of Games.

L’ISOLA DEI FAMOSI TORNA SU RAI2 CON LA CONDUZIONE DI SIMONA VENTURA?

Secondo le prime rivelazioni sembra che il programma sarà la versione italiana di quello made in usa condotto da Ellen De Generes in cui assisteremo ad una serie di giochi a cui parteciperanno i concorrenti divisi per manche. Le prove sono divertenti e uniscono la componente fisica a quella mentale. Al momento sembra che lo show partirà a marzo ma già in questi giorni Simona Ventura sta tappezzando i suoi social di video e foto annunciando qualcosa che sta arrivando e in cui serve umiltà come prima cosa. Non è la prima volta che si parla di un possibile ritorno in Rai dell’Isola dei Famosi, ma davvero Mediaset rinuncerà al programma dopo che la Rai ha fatto l’errore di liberarsene?



