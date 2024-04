Simone Annichiarico “Walter Chiari Alida Chelli? Ecco perché si sono lasciati”/ Silenzio rotto a Domenica In

Walter Chiari e Alida Chelli perché si sono lasciati? Simone Annichiarico rompe il silenzio a Domenica In

In occasione dei cento anni dalla nascita di Walter Chiari il figlio Simone Annichiarico lo ha voluto ricordare in un libro dal titolo 100% Walter Chiari, Biografia di un genio irregolare. L’ex conduttore di Tu si que vales durante la lunga chiacchierata con Mara Venier ha parlato del papà, che ha perso quando aveva solo 21 anni tra aneddoti e retroscena e toccanti ricordi di infanzia e adolescenza. Ed ovviamente un ampia pagina non poteva non essere dedicata anche alla storia d’amore tanto travolgente quanto breve tra Walter Chiari e Alida Chelli, perché si sono lasciati?

A questa domanda Simone Annichiarico ha dato una risposta molto onesta e sincera. Dopo aver premesso che il loro matrimonio era durato il tempo di un cappuccino ha aggiunto: “I miei genitori si sono separati pacificamente perché entrambi sapevano già, secondo me, che non sarebbero durati. Avevano due caratteri molto diversi ed entrambi erano forti, quindi non avrebbero potuto resistere più di tanto…Il matrimonio è durato il tempo di un cappuccino. Il loro però è stato un grande amore, si sono divertiti insieme.” La coppia si è separata quando il figlio Simone aveva solo 3 anni.

Simone Annichiarico a Domenica In: “Mio papà Walter Chiari mi ha insegnato il coraggio”

Durante l’intervista il figlio di Walter Chiari, Simone Annicchiarico ha confessato quali sono gli insegnamenti più importanti che gli ha trasmesso il padre: “Io e papà abbiamo viaggiato molto e vissuto tante avventure. Io non l’ho visto piangere tante volte nella mia vita, lui era tutto d’un pezzo.” E poi ha aggiunto: “Il primo ricordo nitido che ho con papà è quello di quando mi insegnò a tuffarmi in piscina: io avevo paura ma lui mi incoraggiò, mi aspettava in acqua con le braccia aperte e io mi tuffai. Da quel momento in poi, diventai uno scalmanato. Ecco, papà mi ha insegnato ad avere coraggio nella vita”.











