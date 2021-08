Simone Biles, bronzo alla Trave Olimpiadi Tokyo 2020/ Video, l’americana risorge!

Simone Biles oggi ha conquistato la medaglia di bronzo alla trave alle Olimpiadi di Tokyo 2020: la statunitense, gran favorita per i giochi nipponici, che si è vista costretta a rinunciare a parecchie gare per i noti “Twisties” ci ha fatto ancora sognare, riuscendo a salire sul podio nell’ultima gara di ginnastica artistica rimasta nel programma a cinque cerchi. Per la statunitense un risultato davvero importantissimo, visti i problemi psicomotori registrati negli ultimi giorni, arrivato pure al termine di una prestazione interessante ma senza avvitamenti (come vediamo nel video) che avrebbero potuto metterla in difficoltà: per la Biles il punteggio di 14.000 che dunque la colloca al terzo gradino del podio, alle spalle delle cinesi Chenchen Guan e Xijing Tang, rispettivamente oro e argento alla trave alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

BILES, BRONZO ALLA TRAVE ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020: SIAMO ESSERI UMANI

Per Simone Biles, campionessa del mondo per la trave, dunque davvero un ottimo risultato il bronzo vinto solo questa mattina alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La stessa ginnasta è apparsa comunque soddisfatta di quanto fatto: certo non ha vinto i 5 ori che tutti si aspettavano, ma ha preservato la sua salute, facendo cadere l’ennesimo tabù del mondo dello sport e pure è riuscita a salire sul podio a cinque cerchi in extremis. La Biles a fine della gara ha dichiarato: “Non è stato facile rinunciare a un sogno di cinque anni e non riuscire a realizzarlo. È stato davvero, davvero difficile. Non ero mai stata in tribuna, quindi non ero abituata: oggi, per me, avere un’altra opportunità di competere è significato molto, vale tutto il mondo”. La Biles pure ha aggiunto, parlando ancora dei Twisties: “Sento che non siamo solo oggetto di intrattenimento, siamo anche umani e proviamo sentimenti“.

VIDEO SIMONE BILES ALLA TRAVE

