Simone Biles va ko in finale / Cos’è successo alla ginnasta alle Olimpiadi Tokyo 2020

Clamoroso colpo di scena alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel corso della finale a squadre di ginnastica. La pluricampionessa americana Simone Biles, negli scorsi giorni in difficoltà nel duello a distanza con la stella azzurra Vanessa Ferrari, è stata costretta al forfait dopo la prova al volteggio a causa di un infortunio. Lo staff americano, apparso subito preoccupato nel vedere l’atleta punta di diamante del team rannicchiata al termine dell’esercizio, ha accompagnato Simone Biles fuori dal campo gara e l’ha soccorsa con le medicazioni del caso.

Biles, che avrebbe dovuto competere alle parallele asimmetriche nella seconda rotazione nel corso della finale olimpica che vede in gioco anche l’Italia, poco dopo è tornata vicina alle compagne di squadra con una vistosa fasciatura alla gamba destra che ha sottolineato come per lei la finale fosse finita lì. L’atleta, nell’esercizio completato qualche istante prima, aveva segnato il punteggio 13.766. La squadra olimpica statunitense, come riportato dai media americani, proseguirà il cammino in finale senza la star 24enne, nella speranza di poter acciuffare la medaglia d’oro per i terzi Giochi di fila. Gli Usa non perdono una competizione a squadre nella ginnastica da 11 anni.

Simone Biles, chi è la pluricampionessa americana che dà forfait

Nata a Columbus nel 1997, Simone Biles è una delle più grandi ginnaste della storia. Campionessa del mondo per 5 volte, conta nel suo palmares oltre 25 medaglie, di cui 19 sono d’oro. Stando al numero di medaglie d’oro vinte, la ginnasta è tra le più vincenti della storia dello sport e una delle più amate dagli appassionati. Grazie al suo stile e all’eleganza che la contraddistingue, diversi elementi hanno preso il suo nome: il volteggio Biles, la trave Biles e il corpo libero Biles in due versioni. Proprio il Biles II, eseguito per la prima volta ai Mondiali di Stoccarda del 2019, è considerato l’elemento più difficile del corpo libero femminile.

Il successo sul campo gara si traduce, ovviamente, in riscatto economico per la giovane stella della ginnastica mondiale. Secondo le stime riportate da Forbes la campionessa di Columbus aveva un patrimonio di oltre 2 milioni di dollari già prima delle Olimpiadi 2016, ma grazie alle continue vittorie il suo bottino è via via cresciuto sempre più. Solo a Rio, secondo le stime, la 24enne aveva raccolto un totale di 110.000 dollari grazie alle 4 medaglie d’oro, che portano in tasca all’americana 25.000 dollari a medaglia, e un bronzo, che “pesa” 10.000 dollari.



