Simone Buzzi, torna in tv dopo la malattia/ “Sono guarito”. Clerici commossa

Simone Buzzi torna in tv dopo la malattia

Grande commozione ed emozione nella puntata di mercoledì 18 gennaio di “È sempre mezzogiorno”. Dopo una lunga assenza, dovuta a una grave malattia, lo chef Simone Buzzi è tornato nello studio di Rai 1. Antonella Clerici ha accolto con grande gioia il cuoco: “Che sorpresa, Simone! Vieni qua e riprende confidenza con il tuo studio. Io sono commossa nel vederti, davvero. Non lo avete visto per un po’ perché ha sconfitto una malattia tosta e importante”, ha detto la conduttrice, lasciando poi la parola a Buzzi. “È finita, sono guarito, quindi festeggiamo”, ha detto Simone, stretto dall’abbraccio di Antonella. Anche l’aspetto fisico è cambiato: Simone, ora pelato, porta i segni di chi ha affrontato la malattia. “Senza ciuffo non mi riesco ancora a vedè, però”, ha scherzato Buzzi. A rincuorarlo ci ha pensato la Clerici: “Io con i pelati ho a che fare, a me piaci!”

Chi è Simone Buzzi

“Faremo le Buzzicate calve”, ha scherzato ancora chef Simone Buzzi. “Decidi poi tu quando ritornerai a cucinare con noi”, ha aggiunto la Clerici che non è riuscita a trattenere le lacrime vedendo Ivano Ricchebono, chef genovese, piangere. Ma la commozione è stata generale. Simone Buzzi, 40 anni, è uno chef romano che negli ultimi anni ha affiancato Antonella Clerici nella trasmissione “È sempre mezzogiorno”, ma in passato è apparso anche a “I fatti vostri” e “La prova del cuoco”. I suoi piatti, noti come “buzzicate“, sono un tripudio di sapori, colori e calorie. Sposato, ha un figlio e si presenta così sui social: “Studio e disciplina sono state fondamentali, gli ingredienti principali della mia carriera”. Qualche anno fa, in un’intervista rilasciata per “lagentechepiace”, Simone ha rivelato di amare molto il suo lavoro: “È sbagliato credere che sia tutto facile. La cucina, l’esser cuoco è un enorme sacrificio, lo devi amare”.

Non solo un grande Chef ma anche un grande Amico… Simone Buzzi è tornato nella casa del Mezzogiorno 🧡#èsempremezzogiorno pic.twitter.com/v6kpdYU6ZR — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) January 18, 2023

