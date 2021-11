Simone Casadei, Il Collegio 6/ Una frecciatina a Rebecca Parziale…

Il Collegio 6, Simone Casadei:”non mi piace la scuola, non ho voglia”

La voglia di studiare all’interno de Il Collegio 6 manca a tantissimi studenti quest’anno, ma il più indisciplinato è lui, Simone Casadei, che arriva alla terza settimana di scuola già con diverse ammonizioni. La puntata si apre e già alla prima lezione, con il professor Maggi, l’alunno fa tutt’altro che seguire e quando la sua mancanza di voglia si trasforma in voglia di disturbare i compagni viene ripreso. Lui risponde “non mi piace la scuola, non ho voglia”, suscitando la rabbia dell’insegnante, che per punizione gli assegna da studiare a memoria tutte le poesie di Sandro Penna. Anche durante le lezioni con la supplente di matematica Simone Casadei non si smentisce: fa partire i cori tra i compagni e fa uno scambio di personalità con Giovanni D’Ambrosio fino a farsi espellere dalla classe per i suoi schiamazzi, arrivando ad ottenere una punizione di educazione fisica con il professor Curione. Riesce però a riscattarsi durante la lezione di italiano a Il Collegio 6, recitando le poesie assegnate, momento di spicco che termina durante i lavori di gruppo in cui, insieme a Rebecca, Cristiano e Maria Sofia non riesce a consegnare nulla; la goccia che fa traboccare il vaso è il furto della borsa della professoressa di matematica, seguito da un secondo “furto”, che ha come obiettivo un letto da rubare con altri compagni.

I ragazzi si dividono tra chi segue questo personaggio nelle sue malefatte e chi lo trova esagerato in alcuni comportamenti: ad esempio, dopo un avvertimento del preside, il suo compagno di banco Alessandro Giglio lo abbandona per spostarsi nelle file più avanti, in quanto non vuole correre il rischio di dover abbandonare il collegio; una collegiale che si è allontanata dai suoi comportamenti già dalla prima puntata è Maria Sofia Federico, che non è riuscita a fare lavoro di squadra con Simone Casadei durante lo sviluppo della Fanzine. Ma con chi si schiera dalla sua parte Simone è un buon amico, vediamo infatti che durante l’uscita di Gaia Casino corre ad abbracciarla e salutarla, e dopo l’espulsione di Davide Maroni gli promette di essere amici anche al di fuori del programma; durante la gita viene smistato nella squadra dei rossi e collabora con tutti gli studenti, con scarsi risultati perché non riesce a vincere la sfida, decidendo con Rebecca Parziale di accusare i ragazzi della squadra verde di aver barato. Se prima si è mostrato gentile nei confronti di alcuni compagni, durante la lezione di arte basata sulle diversità, dopo che Anastasia Podeschi, sua amica, dice di essere stata male per una battuta fatta da lui, Simone replica “non posso essere amico di persone così, non puoi offenderti per ogni battuta”.

Simone Casadei lancia una frecciatina a Rebecca Parziale: “Quando lei parla di te ma tu…”

Simone Casadei ha parlato della sua situazione sentimentale e ha lanciato una frecciatina a Rebecca Parziale. Nell’ultima puntata de Il Collegio 6, tuttavia, Simone Casadei ha avuto l’opportunità di fare una chiamata a casa scegliendo di telefonare alla sua fidanzata, incredula quando ha sentito la voce del ragazzo. Abbiamo detto fidanzata, ma sarebbe meglio dire “ex fidanzata“, in quanto Simone ha oggi fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Come? Con una Storia in cui ha risposto a chi gli chiedeva della fidanzata, Simone ha pubblicato le emoji di due mani che salutano. Dall’altra parte, invece, il ragazzo ha pubblicato nelle scorse ore un TikTok in cui ha scritto qualcosa, proprio a commento della puntata andata in onda ieri. “Quando lei parla di te, ma tu lo scopri solo ora…“. A chi si riferisce? A tutti è sembrata proprio Rebecca Parziale, che ha avuto la possibilità di parlare al telefono anche lei con qualcuno a casa, per l’esattezza coi suoi genitori. E ha parlato proprio di Simone: “Con Simone mi trovo bene, nel senso che mi trovo bene, punto!“, ha detto con un sorriso imbarazzato. Simone Casadei riuscirà a fare colpo su Rebecca?



