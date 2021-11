Simone Casadei, Il Collegio 6/ “Spocchioso e maleducato”: a rischio espulsione?

Simone Casadei: tra punizioni e nuove amicizie

Simone Casadei ha fatto parlare di Sè fin dalla prima puntata de Il collegio 6: dalla fuga con l’amico Davide Maroni, alle risate durante il tema di Maria Sofia Federico, e alle lacrime per il nonno che è venuto a mancare. Nella seconda puntata Simone non sembrava aver voglia di seguire lezioni e rispettare regole, per questo è stato cacciato dall’aula di lezione della professoressa Petolicchio (con i due amici Davide e Alessandro), scampando però al provvedimento disciplinare grazie agli altri collegiali che hanno chiesto all’insegnante di non punirli. Anche con i sorveglianti è apparso molto indisciplinato: durante una delle cene si è preso gioco di loro tanto da non terminare il pasto ed è stato uno dei primi a scatenare una rivolta per il cibo.

IL COLLEGIO 6/ Diretta 3a puntata: il menù della discordia, malumori e...

Nonostante ciò, Simone Casadei è riuscito a farsi molti amici, tra cui la nuova arrivata Matilde Ricorda con cui è stato protagonista della fuga per sfuggire alla lezione di inglese e al tema in lingua. Questa bravata gli è costata una settimana senza poter chiamare a casa, ma Simone era già stato punito con lo stesso provvedimenti insieme agli altri ragazzi per aver rotto un letto.

Giovanni Junior D’Ambrosio espulso da Il Collegio 6?/ Lite col professor Maggi, poi…

Simone Casadei e il rapporto con il Preside

Simone Casadei ha anche risicato di essere espulso a causa di una scenata fatta al preside: “Ogni volta che ci troviamo uno di fronte all’altro, lei sbuffa, parla e vuole sempre dire la sua e conclude sempre in maniere minacciosa”, ha detto Bosisio. Il preside gli ha dato la possibilità di andarsene o di restare senza minacciare più di lasciare il Collegio. Simone ha deciso di restare nella scuola.

La sua pazienza questa volta è stata ripagata grazie ai rappresentanti Maria Sofia e Lorenzo, che sono riusciti a strappare al preside un’eccezione guadagnando cinque telefonate extra, di cui Simone se n’è aggiudicata una. Il pubblico si divide tra chi ha empatizzato con questo ragazzo e chi invece non condivide il suo comportamento: “L’atteggiamento spocchioso e maleducato di Simone ha francamente rotto, ma tanto”, ha scritto un utente su Twitter.

Rebecca Parziale Il Collegio 6/ Nessuna possibilità per Davide Maroni...

© RIPRODUZIONE RISERVATA