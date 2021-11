Simone Casanica: “Gassman? Emozione recitare con lui”/ “Terence Hill mi disse…”

Simone Casanica, attore di 20 anni che vedremo stasera nella fiction di Rai Uno “Un professore”, è intervenuto ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. Il giovanissimo interprete ha asserito: “A un anno dall’inizio delle riprese di questa serie, vedo finalmente il lavoro per cui ci siamo impegnati tutti insieme, soffrendo e gioendo. Non vedo l’ora di vedere il prodotto finale”.

In “Un professore” Casanica interpreta “Giulio Palmieri, un ragazzo molto introspettivo, con una gran voglia interiore di vivere, ma che combatte continuamente con se stesso. Ha più che altro paura di mostrarsi, di fare vedere le proprie debolezze. Il personaggio di Alessandro Gassman lo aiuterà ad abbattere quelle barriere che per lui sembrano insormontabili. In cosa mi assomiglia? Come lui io sono un ragazzo molto timido, ma recitare con un attore così importante come Gassman è stato un grande onore. Vederlo insieme a un regista del calibro di D’Alatri era magico, si poteva soltanto imparare da loro”.

SIMONE CASANICA: “IN DON MATTEO, TERENCE HILL MI DISSE…”

Simone Casanica ha poi ripercorso mentalmente l’esperienza sul set di “Don Matteo” e il suo incontro con Terence Hill, in quello che, di fatto, era il suo primo vero lavoro da attore. In quella circostanza, Simone vestiva i panni di “un ragazzo bullizzato, quindi era una grande emozione. Con il suo sguardo magnetico e la sua tranquillità Terence mi disse di stare tranquillo, di fare il mio lavoro, che sarebbe andato tutto bene. Da allora abbiamo iniziato a chiacchierare, lui mi ha dato dei consigli mentre giravamo la stessa scena più volte”.

Infine, un flash sulle sue ambizioni passate e future, che di fatto coincidono: “Ho sempre desiderato fare l’attore, sin da quando avevo sei anni. Il mio sogno? Fare questo mestiere nella vita, speriamo sia possibile ogni giorno di più”.



