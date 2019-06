Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane/ Vacanze… al Castello di Dracula!

Dimenticate le polemiche dei giorni scorsi, l’attacco agli aquilani da parte di Simone Coccia Colaiuta e anche tutto quello che è successo dopo l’annuncio del suo trapianto di capelli, oggi l’ex gieffino appare in veste di turista al fianco della sua amata Stefania Pezzopane nella bella Transilvania e, in particolare, con direzione Castello del Conte Dracula. Ebbene sì, sembra una simpatica barzelletta ma non lo è visto che la coppia attualmente è in vacanza con una coppia di amici e proprio poco fa, tramite il profilo ufficiale della Pezzopane, ha annunciato di essere in partenza verso la nota località. In particolare, si legge: “Si parte! Direzione #transilvania#castellodidracula“. I commenti non sono mancati ma tra chi è contento per la coppia che appare sorridente e felice, c’è anche chi stuzzica un po’ Simone Coccia che con il suo carattere un po’ fumantino ci ha regalato più di un video commento diretto agli haters, lo farà anche oggi?

SIMONE COCCIA COLAIUTA DIMENTICA LE POLEMICHE AL CASTELLO DI DRACULA

Nei giorni scorsi Simone Coccia Colaiuta ha inveito contro gli aquilani, senza specificare bene chi, per via dei commenti piovuti sui social in seguito al suo trapianto (documentato su Instagram). Il gieffino è convinto che si continui a parlare di lui come male del mondo e poi ha lanciato una serie di accuse ai suoi concittadini rei di non aver insegnato l’educazione ai propri figli, a differenza di quello che ha fatto lui, e di non avere di certo la coscienza pulita tanto da permettersi di giudicarlo. A quanto pare lo sfogo video dei giorni scorsi ha lasciato spazio ad un sorriso e all’amore della sua Stefania, e adesso tutti sperano che al ritorno dal castello del Conte Dracula tutto possa essere più “leggero” rispetto a come era prima della partenza.

Ecco di seguito il post presente sulla pagina ufficiale di Stefania Pezzopane:





