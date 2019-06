Simone Coccia e Stefania Pezzopane al Grande Fratello 16/ La coppia entra nella Casa!

Grandi sorprese durante la semifinale del Grande Fratello 16. Nella Casa più spiata d’Italia è pronta a fare il suo ingresso una coppia amata e discussa che il pubblico del Grande Fratello ha imparato a conoscere proprio nella scorsa edizione. Stiamo parlando di Simone Coccia e della sua fidanzata, la senatrice Stefania Pezzopane. Ad annunciarlo è stata Barbara d’Urso durante la puntata di Pomeriggio 5 che anticipa la diretta di questa sera. “Nella casa entrerà una coppia molto discussa da anni da persone che non capiscono e che non vanno oltre” ha esordito la conduttrice, che ha poi svelato la loro identità, dicendosi felice di questo ingresso. D’altronde, un post sibillino di Simone Coccia Colaiuta con tanto di “Stay tuned” aveva già fatto intuire l’arrivo di una novità nella giornata di oggi.

Simone Coccia e Stefania Pezzopane pronti alle nozze

A dispetto di chi non credeva alla coppia e alla veridicità del loro amore, Simone Coccia e la senatrice Stefania Pezzopane stanno ancora insieme e sono molto felici. E per loro si parlerebbe anche di matrimonio. Solo pochi mesi fa, proprio nello studio di Pomeriggio 5, Simone ha appunto annunciato il desiderio di convolare a nozze con la sua compagna. “A maggio festeggeremo cinque anni di fidanzamento e presto potrebbe esserci la data del matrimonio anche perché non siamo immortali, sta andando troppo per le lunghe. – ha fatto sapere Coccia, per poi concludere con un chiaro e netto – Ci sposeremo presto!”. Potrebbero arrivare novità proprio nella Casa del Grande Fratello 16.

© RIPRODUZIONE RISERVATA