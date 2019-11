Simone Coccia e Stefania Pezzopane/ Tra “tradimenti” e l’annunciato matrimonio… (Live Non è la D’Urso)

SIMONE COCCIA E STEFANIA PEZZOPANE A LIVE NON E’ LA D’URSO

Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane sono finiti spesso nel mirino degli haters per la loro storia d’amore. Per alcuni finta, visto che di continuo emerge il gossip riguardo ai presunti tradimenti dell’ex gieffino. Una delle notizie più gettonate, da rispolverare all’occorrenza, riguarda Lucia Bramieri e la possibilità che fra i due ci sia stata qualche scintilla amorosa. La senatrice di contro ha sempre sfoggiato una sicurezza senza pari, difendendo la propria relazione con Simone contro tutto e tutti. Una decisione che prenderà anche stasera, quando Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta sfideranno le famose cinque sfere di Live Non è la d’Urso, per la puntata in onda oggi, lunedì 11 novembre 2019, su Canale 5. Sono trascorsi poche settimane da quando l’ex gieffino si è presentato a Pomeriggio Cinque per smentire l’ennesimo tradimento con la Bramieri e quel bacio che si sarebbero dati in auto, all’uscita di un ristorante. Un momento immortalato dai paparazzi presenti e che ha sollevato subito critiche e sorrisi. Anche se la foto risale in realtà allo scorso luglio, pubblicato dal settimanale Spy nel periodo estivo e già negato dai diretti interessati sui rispettivi profili Instagram. “Quale sarebbe questo tradimento? Una pizza insieme ad altre venti persone? Un ballo con lei davanti a tutti quanti e un saluto da persone civili dopo”, ha dichiarato Simone nelle Storie. “Abbiamo vissuto 35 giorni nella casa del Grande Fratello e quindi siamo molto in confidenza, molto in amicizia. E quindi se io mi voglio morsicare Simone Coccia, glielo vado a dare in un ristorante?”, ha detto nel salotto dursiano la Bramieri. Clicca qui per guardare il video di Simone Coccia Colaiuta.

SIMONE COCCIA E STEFANIA PEZZOPANE: NUOVO ANNUNCIO DI MATRIMONIO?

L’unione fra Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane dura ormai da diversi anni e ancora ci si chiede quando decideranno di avanzare davvero verso l’altare. L’annuncio delle nozze è stato dato in molteplici occasioni, ribadito anche lo scorso aprile, ma per ora non è dato sapere se questo matrimonio si farà d’avvero oppure no. Nel frattempo emergono i tanti punti in comune fra i due innamorati, come la grande ammirazione per l’Esercito Italiano. Da un lato Simone sta preparando il figlio Loris a prepararsi per andare in accademia il prossimo anno e indossare la divisa. Dall’altra, in un lungo post, la senatrice si dichiara preoccupata per i militari italiani che sono di stanza in Iraq. “La notizia del coinvolgimento dei nostri ragazzi in un’esplosione in Iraq addolora e preoccupa. Voglio qui esprimere un pensiero di vicinanza e solidarietà ai nostri militari feriti in missione”, dice Stefania, aggiungendo anche che “i nostri ragazzi sono stati colpiti in modo vile mentre erano impegnati in attività di addestramento antiterrorismo per l’esercito iracheno”. Clicca qui per leggere il post di Stefania Pezzopane. Non è l’unica battaglia che la senatrice sta portando avanti in queste ore, fra le ultime decisioni c’è quella di presentare un’interrogazione al Ministro Patuanelli perchè faccia chiarezza sul bando di Poste Italiane e possa risolvere la situazione di Olisistem Start, visto che centinaia di dipendenti dell’azienda sono ancora in attesa di capire se potranno continuare a lavorare oppure se tutte le commesse, fra cui quella del grande gruppo italiano, verranno assegnate ad altre realtà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA