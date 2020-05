Simone Coccia sta male?/ “Una dura battaglia mi aspetta” e lascia i social…

Pubblicità

Simone Coccia Colaiuta lascia temporaneamente i social, anche se non si sa per quanto tempo per una dura battaglia che si appresta ad affrontare. Ad annunciarlo è proprio il fidanzato di Stefania Pezzopane che, con un post pubblicato sui suoi profili social, ha annunciato che nelle prossime settimane non sarà presente nè su Instagram nè su Facebook. “Buongiorno amici e amiche” – comincia così il messaggio di Simone Coccia che poi continua – “mi dispiace informarvi che da questa mattina non sarò presente sui social di Facebook e Instagram”. Il motivo di tale decisione è sconosciuto, ma Colaiuta parla di una battaglia che si appresta ad affrontare. “Una battaglia dura mi aspetta, ma sono sicuro che la vincerò. Grazie a tutti per la comprensione, a presto”, conclude.

SIMONE COCCIA COLAIUTA, IL POST DEL MISTERO

Cos’è successo a Simone Coccia Colaiuta da indurlo a lasciare, per il momento, i social? Il fidanzato di Stefania Pezzopane non si sbilancia parlando solo di “una dura battaglia da affrontare”. I followers, tuttavia, gli stanno dimostrando affetto e comprensione. “Spero si risolva tutto al meglio“, scrive un utente. E altri aggiungono: “che ti è successo? Sono sempre dalla tua parte”, “spero nulla di grave e che tu stia bene”. C’è anche, tuttavia, chi azzarda l’ipotesi di una nuova esperienza televisiva per Simone coccia. Qualcuno, ad esempio, azzarda l’ipotesi Temptation Island le cui registrazioni, tuttavia, sono ancora ferme per il coronavirus. Cosa sarà successo, dunque, a Simone Coccia?





