Simone Coccia e Stefania Pezzopane/ “Sei anni di amore!”, lui torna ai balletti sexy

Tanto amore e balletti sexy per Simone Coccia Colaiuta, ex finalista del Grande Fratello Vip, oggi in collegamento con la trasmissione Pomeriggio 5 per parlare non solo del suo sesto anniversario con la compagna Stefania Pezzopane ma anche della ripresa della sua vecchia attività di spogliarellista. La deputata del Pd Stefania Pezzopane e Simone Coccia stanno insieme ormai da sei anni e nonostante le continue critiche per la differenza di età e stili di vita, il loro amore procede a gonfie vele, dimostrandosi più forte dei pregiudizi e delle polemiche. Già in passato la Pezzopane ha dimostrato di farsi scivolare ogni commento fuori luogo sulla sua fisicità e suoi sentimenti. In un recente video social, la coppia al centro del gossip ha di recente ribadito i propri sentimenti e l’amore reciproco facendo intendere come i 23 anni di differenza tra i due siano ormai ampiamente superati, così come il diverso percorso professionale spesso oggetto di dibattito nei principali talk televisivi.

SIMONE COCCIA E STEFANIA PEZZOPANE: SEI ANNI DI AMORE

Simone Coccia e Stefania Pezzopane hanno dimostrato in diverse circostanze di andare oltre i commenti dei tanti “leoni da tastiera” e delle cattiverie scritte sulla loro relazione, difendendo il loro amore anche in occasione del sesto anniversario festeggiato nelle passate settimane al cospetto di un vassoio di pasticcini: “Oggi sei anni insieme!”, ha esclamato felicissima la Pezzopane nel video social in questione. “Oggi sono sei anni di fidanzamento, di tantissima felicità e di tanto amore”, ha aggiunto Simone Coccia anche lui al settimo cielo. In occasione del loro anniversario i due hanno festeggiato con le classiche pastarelle e chiosato il video con un bel bacio sulle labbra. Nel frattempo Simone Coccia oltre ad essere tornato a fare lo spogliarellista si diletta su Tik Tok con i suoi balletti sexy che fanno divertire migliaia di utenti social e di cui oggi ne parlerà anche nel corso della sua ospitata in collegamento con la trasmissione di Barbara d’Urso.



