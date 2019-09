Simone Coppi, finto ex marito di Eliana Michelazzo/ Stephan Weiler e la doppia truffa

Simone Coppi per dieci lunghi anni è stato il (finto) marito virtuale di Eliana Michelazzo, ex agente dei vip e ancor prima ex volto di Uomini e Donne. Solo nei mesi scorsi, grazie all’ormai celebre caso “Mark Caltagirone” esploso nella trasmissione Live Non è la d’Urso, la Michelazzo ha compreso la verità sulla sua presunta storia d’amore, comprendendo solo dopo un decennio che quell’uomo che tanto aveva amato solo attraverso alcune foto e diverse conversazioni via Facebook e Whatsapp, in realtà non esisteva. E proprio la donna che si considerava a tutti gli effetti sua moglie – pur non avendolo mai visto dal vivo – è arrivata alla conclusione drammatica ma veritiera: Simone Coppi non esisteva. Impossibile, dunque, fornire dei dati anagrafici sul suo conto dal momento che la sua è una figura costruita a tavolino da Donna Pamela Perricciolo molti anni prima, ai tempi dell’università. Di lui non ci sono mai state foto chiare se non molto sfocate, giustificate alla stessa Eliana dai motivi lavorativi dello stesso fantomatico uomo che, per ragioni di sicurezza, non avrebbe potuto farsi vedere. Di mestiere, infatti, avrebbe fatto il magistrato dell’antimafia minorile, professione in realtà inesistente.

SIMONE COPPI, FINTO EX MARITO DI ELIANA MICHELAZZO: ECCO CHI È

Il caso Simone Coppi rappresenta una costola dell’affair Prati, nonché l’ennesimo colpo di scena dopo l’inesistente Mark Caltagirone. “Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità”, riferì nei mesi scorsi Eliana Michelazzo, dando ufficialmente il via alla ricerca della verità sull’identità dell’uomo che si celava dietro le sue poche foto in possesso. Solo a fine maggio abbiamo appreso la verità con un nuovo tassello che si è andato ad aggiungere alla vicenda. Appurata l’inesistenza del principe azzurro di Eliana, chi si celava dietro le sue foto? Lui è Stephan Weiler, modello che nel 2008 ha vinto il titolo di Mister Svizzera, nonché l’uomo che avrebbe dovuto rappresentare il marito della Michelazzo per dieci anni. Stephan, in realtà, è lui stesso vittima inconsapevole dell’intera vicenda, coinvolto dunque in una vera e propria truffa per anni. Su chi abbia rubato le sue foto, resta ancora (in parte) un mistero. Weiler, insegnante svizzero, a Spy ha commentato nei mesi scorsi l’incontro avvenuto in tv con Eliana: “Per me è finita qui. Non ci siamo mai sentiti al di fuori delle telecamere. Se veramente crede ancora di essere sposata con me o lo ha creduto per dieci anni, e su questo ho i miei dubbi, le dico con il cuore di farsi aiutare da una specialista per cancellare tutto e ricominciare a vivere”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA