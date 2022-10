Simone Di Pasquale, chi è/ La compagna Maria Di Stolfo, addio e ritorno a Ballando

Simone Di Pasquale chi è: biografia, carriera

Simone Di Pasquale è nato a Roma il 27 Febbraio 1978, e ha cominciato sin dai 10 anni ad approcciarsi al mondo della danza. Gareggiando in competizioni internazionali, il suo talento viene poi scoperto da Ballando con le stelle che gli offre un posto come insegnante. Simone Di Pasquale ha guadagnato la stima di Milly Carlucci lavorando per il talent show ben 16 anni. Ha iniziato nel 2005 partecipando alla prima edizione di Ballando con le stelle, in coppia con con Hoara Borselli. Da lì ha partecipato come ospite a diversi programmi quali: Il treno dei desideri, Miss Italia, Miss Italia nel Mondo e Don Matteo. Il ballerino nel gennaio del 2021 partecipa a Il cantante Mascherato condotto sempre da Milly Carlucci, dove ricopre il ruolo di capo del team di investigatori. Nel 2021 partecipa di nuovo a Ballando con le stelle in coppia con Bianca Gascoigne e annuncia il suo ritiro dal mondo della danza.

Simone Di Pasquale è stato legato sentimentalmente a Natalia Titova, sua compagna di ballo, dal 1998 al 2005. Attualmente però, il ballerino si è fidanzato con una ragazza di nome Maria Di Stolfo. I due si erano frequentati 14 anni prima, ma le cose non avevano funzionato. Una volta che, dopo molti anni, si sono rincontrati hanno scoperto di amarsi. A raccontare la loro storia è lo stesso Simone Di Pasquale che, ai microfoni di Nuovo Tv, svela: “Ci siamo ritrovati e innamorati grazie al padel. Ci conosciamo da 5 anni ma ci amiamo da poco: lei è una donna vera, non teme di mostrare le debolezze”. I due rimangono, comunque, ancora molto riservati sui dettagli della loro storia, ma il ballerino svela: “Vedremo se con lei riuscirò a realizzare uno dei più grandi sogni della mia vita mettere su famiglia”.

Simone Di Pasquale, dopo 16 anni a Ballando con le stelle, ha deciso di ritirarsi prima della sua esibizione con la compagna di ballo Bianca Gascoigne. Il ballerino, come riporta Il Messaggero, ha annunciato il ritiro in lacrime: “Mi piacerebbe poter ballare tutta la vita ma non è possibile. Il mio legame con questo programma è totale. Mi piacerebbe poter chiudere con una finale. Io non è che non lo voglio più fare, lo farei per tutta la vita ma c’è un tempo per tutto e bisogna accettare i cambiamenti. Questa è un’altra fase“. Simone Di Pasquale, però, è stato ingaggiato da Milly Carlucci nella nuova edizione di Ballando con le stelle 2022 in un nuovo ruolo. Il ballerino non si esibirà più, ma avrà a disposizione una Wild Card, una carta speciale con cui potrà ripescare una coppia eliminata ogni puntata.

