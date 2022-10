Simone e Lorena, coppia con Sindrome di Down annuncia le nozze a Tu sì que vales/ Pubblico in lacrime!

Simone e Lorena, coppia con Sindrome di Down e il lieto annuncio a Tu sì que vales 2022: “Ci sposiamo!”

La nuova diretta di Tu si que vales 2022 presenta al pubblico una storia davvero bella oltre che toccante. Sul palco arrivano Simone e Lorena, due giovani ragazzi affetti dalla Sindrome di Down che confessano di essere ballerini di latino americano. Maria De Filippi indaga subito sulla vita privata di Lorena e lei annuncia di essere fidanzata proprio con Simone che, oltre ad essere dunque il suo partner di ballo, è il suo fidanzato da circa 12 anni. Ma non è tutto: i due giovani annunciano proprio su Canale 5 che presto diventeranno marito e moglie. “Ci sposiamo il prossimo anno!” annunciano Simone e Lorena con grande gioia e tra gli applausi del pubblico presente. La data scelta per il matrimonio è il 3 giugno 2023.

TU SI QUE VALES 2022, 3A PUNTATA/ Diretta e concorrenti: The Lands in finale, la storia di Simone e Lorena

Gerry Scotti è commosso per la bellezza dei due ragazzi, così come lo il popolo del web che sta seguendo Tu sì que vales. C’è chi infatti commenta: “Sto piangendo, sono bellissimi!”; chi ancora dice “Io che piango mi fanno troppa tenerezza”, “Mi fanno talmente tenerezza che sono in lacrime”, o ancora “Non sto piangendo, mi è solo entrato il palco nell’occhio”.

Tu sì que vales 2022, 2a puntata/ Diretta e concorrenti: Teo Mammucari incantato dall'illusionista Alain

Io che piango mi fanno troppa tenerezza ❤️ #TuSiQueVales — Emanuele Atzori 👨‍🍳⚜☮🙏🇺🇦 (@Ema_poet) October 1, 2022

LEGGI ANCHE:

Sabrina Ferilli fa infuriare concorrente di Tu si que vales/ "Non ti faccio giocare sulla mia pelle" e va via

© RIPRODUZIONE RISERVATA