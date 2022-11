Simone, figlio di Gino Santercole/ Agente di Rosita e Rosalinda Celentano

Simone Santercole, chi è il figlio di Gino Santercole

Simone Santercole, figlio di Gino Santercole, sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno per ricordare il padre, scomparso nel 2018. Simone, come la sorellina Evelina, è natato dal matrimonio del cantautore con Anna Moroni, sorella di Claudia Mori. Dal secondo matrimonio con menù Valente, Santercole ha avuto un altro figlio: Adriano. Il 23 novembre 2010, nel giorno del suo compleanno, Gino è diventato nonno, è infatti nato il nipotino Cristiano, figlio di Simone. “Una vera gioia per me. Mi sembra di avere 30 anni”, aveva detto Santercole a Il Cofanetto Magico. Simone ha avuto un altro figlio dalla moglie.

Simone Santercole lavora presso C.D.a Studio Di Nardo come consulente artistico e legale. Tra gli artisti che segue, ricordiamo: Pago, l’attrice Jane Alexander, Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi, Francesco Baccini, l’attore Jgor Barbazza, il comico Maurizio Battista, il ballerino Vito Coppola (che lo scorso hanno ha trionfato a Ballando con le stelle con Arisa), Antonella Elia, l’attore Massimo Dapporto e Riccardo Polizzy Carbonelli, il celebre Riccardo Ferri di Un posto al sole. Simone Santercole è anche agente di Rosalinda Celentano e Rosita Celentano, figlie di Adirano e Claudia Mori.

