Simone Fratini, marito di Barbara De Rossi, chi è: colpo di fulmine

Barbara De Rossi si è sposata in terze nozze con il suo attuale marito, Simone Fratini, più giovane di lei di circa dieci anni. L’uomo è un hair stylist e proprietario di un’azienda che vende appunto prodotti cosmetici. Proprio grazie al lavoro di lui è arrivato il primo incontro con Barbara, per la quale è stato un colpo di fulmine. Fin da subito a legare i due c’è stata una grande passione fisica: “Faccio l’amore solo se innamorata e con Simone ho passato giornate chiusi in camera a fare l’amore!” ha raccontato in maniera piccantina l’attrice. Dunque, a legarli è un rapporto particolarmente acceso dal punto di vista fisico: i due si cercano e si vogliono.

Simone Fratini, marito di Barbara De Rossi, chi è: “Pensavo si sentisse male…”

Il primo incontro tra il marito di Barbara De Rossi e lui è arrivato per caso: “L’ho conosciuto perché mi servivano delle cose per i capelli e un mio amico mi ha accompagnata da lui” ha rivelato l’attrice. “Me l’hanno presentato, ci siamo guardati e da quel momento noi non ci siamo più lasciati“ ha spiegato ancora: tra i due, dunque, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Per diversi giorni i due si sono scambiati chiamate e videochiamate fino ad arrivare a frequentarsi e poi a mettersi insieme. Circa dieci anni dopo, è arrivata anche la proposta di matrimonio: Simone Fratini, infatti, si è inginocchiato di fronte alla sua compagna per chiederle di sposarlo.

“Mentre mi abbracciava, provava a scendere per prendere l’anello ma io lo ritiravo su perché pensavo si sentisse male. Poi ci è riuscito e mi ha fatto la proposta” ha rivelato lei simpaticamente. Barbara dal canto suo ha accolto la proposta con un pianto disperato, in preda all’emozione: quando è riuscita a parlare ha detto “sì”. Le nozze sono arrivate a Montevarchi, in provincia di Arezzo, nel dicembre del 2023. Dopo un anno di matrimonio, i due sono più felici che mai.