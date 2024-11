Simone Fratini, chi è il marito di Barbara De Rossi: carriera e matrimonio con l’attrice

Dopo due matrimoni naufragati, Barbara De Rossi da ormai diversi anni ha ritrovato l’amore al fianco del compagno ed ora marito Simone Fratini. La celebre attrice, stasera ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio su Rai 2 alle 23.30, è stata sposata in passato con l’operatore di macchina Andrea Busiri Vici e con il ballerino e coreografo serbo Branko Tesanovic, dal quale ha anche avuto una figlia, Martina, nel 1995. Nonostante le delusioni sentimentali, l’amore è tornato a bussare alla porta dell’attrice.

Barbara De Rossi quasi dieci anni fa ha infatti conosciuto Simone Fratini, suo fidanzato e dall’anno scorso suo marito. Imprenditore di professione e toscano di origine, è un hair stylist nonché proprietario di un’azienda che opera nel settore della cosmetica. Circa 10 anni più giovane dell’attrice, si sono sposati nel dicembre 2023 a Montevarchi, in provincia di Arezzo, e l’attrice è stata affiancata dalla figlia Martina come sua testimone di nozze.

Barbara De Rossi e Simone Fratini: “L’ho conosciuto perché…“

Barbara De Rossi è innamoratissima del marito Simone Fratini, con il quale è convolata a nozze dopo un lungo fidanzamento. Il loro primo incontro è avvenuto quasi per caso, come raccontato dall’attrice in un’intervista a Storie di donne al bivio: “L’ho conosciuto perché mi servivano delle cose per i capelli e un mio amico mi ha accompagnata da lui […] Me l’hanno presentato, ci siamo guardati e da quel momento noi non ci siamo più lasciati“.

A quel primo incontro hanno fatto seguito chiamate e videochiamate per diversi giorni, sino a quando la coppia ha approfondito la frequentazione arrivando al fidanzamento. E, dopo circa 10 anni, è poi arrivata la proposta di matrimonio: “Un giorno tornato a casa, mentre mi abbracciava, provava a scendere per prendere l’anello ma io lo ritiravo su perché pensavo si sentisse male. Poi ci è riuscito e mi ha fatto la proposta. Io sono una sentimentale, ho pianto tantissimo, non riuscivo neppure a guardarlo”.

