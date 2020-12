Simone Gianlorenzi: “Samantha De Grenet, che tristezza”/ Marito di Stefania Orlando..

Simone Gianlorenzi si scaglia contro Samantha De Grenet e difende la moglie Stefania Orlando che, nelle scorse ore, è stata la destinataria di dichiarazioni forti da parte della showgirl. Tra Samantha e Stefania non corre buon sangue e la De Grenet rischierebbe la squalifica dopo aver detto frasi come “Oh ma io ti ucci*o. Cacciatemi, ho detto che la ucci*o. Non me ne frega un ca**o. Cacciatemi”. Il marito di Stefania Orlando, su Twitter, ha pubblicato il video del momento con la seguente didascalia: “Tweet non ironico, tweet davvero triste”. A difendere Stefania è anche Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso che ha risposto al tweet di Simone così – “Ah ma quindi sa di dire una cattiveria e la dice lo stesso? Meno male che il figlio la guarda da casa…”.

SIMONA GIANLORENZI CONTRO DAYANE MELLO IN DIFESA DELLA MOGLIE STEFANIA ORLANDO

Simone Gianlorenzi, pur puntando il dito contro Samantha De Grenet per le frasi rivolte alla moglie Stefania, non alimenta l’ira del web e mantiene toni bassi e pacati. Tuttavia Simone non condivide l’atteggiamento della De Grenet nei confronti della moglie così come quello di Dayane Mello che si è avvicinata tantissimo sia a Samantha che a Sonia Lorenzini. Sempre su Twitter, il marito di Stefania Orlando ha pubblicato un tweet che riporta le parole che la modella brasiliana avrebbe detto sulla moglie. “Tu i figli non li hai, cosa vuoi“, avrebbe detto la Mello. “Anche Dayane con questa frase ha dimostrato molto, ha detto tutto”, ha commentato Simone che ha poi augurato buon compleanno alla moglie che, oggi, festeggerà nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

Anche Dayane con questa frase ha dimostrato molto….ha detto tutto…#gfvip https://t.co/bU2bXVdM3z — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) December 22, 2020





