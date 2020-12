Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet squalificate dal Grande Fratello?/ Frasi choc…

Provvedimenti disciplinari in arrivo per Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini? Le due concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 sono finite nella bufera per alcune uscite infelici su Stefania Orlando e Adua Del Vesco. Entrate da poco nella casa di Cinecittà sono diventate immediatamente protagoniste di infuocati scontri con due delle concorrenti più amate dal pubblico. Entrambi gli scontri sono nati per le nomination e, nonostante i tentativi di riconciliazione, la situazione non è tornata alla normalità. Il web si è così scagliato contro Sonia Lorenzini che avrebbe rivolto ad Adua epiteti come “cag*a”, “stron*a” aggiungendo anche frasi come “le faccio cadere tutte le maschere”. Il linguaggio usato da Sonia è stato giudicato “aggressivo” dal web che chiede un provvedimento disciplinare nei suoi confronti così come nei confronti di Samantha De Grenet.

LE FRASI DI SAMANTHA DE GRENET CONTRO STEFANIA ORLANDO

Secondo il web, inoltre, sarebbero ancora più gravi le parole dette da Samantha De Grenet all’indirizzo di Stefania Orlando che l’avrebbe esortata a controllarsi e ad usare un linguaggio più adeguato essendo una madre. “Se devi tirare fuori mio figlio, mia madre, mio padre o la mia famiglia in queste situazioni io ti asfalto. Potrei metterti le mani addosso. Mi tiri fuori mio figlio (riferito a Stefania, ndr) in una discussione dicendo ‘ah che insegnamenti dai a tuo figlio’. Oh ma io ti ucci*o. Cacciatemi, ho detto che la ucci*o. Non me ne frega un ca**o. Cacciatemi”. Per entrambe, su Twitter, gli utenti hanno mandato in tendenza gli hashtag #fuoriSoniaLorenzini e #fuoriSamantha. Durante la puntata di lunedì 28 dicembre del Grande Fratello Vip 2020, dunque, ci sarà una doppia squalifica?

SDG: "Io la uccido. Ho detto che la uccido. Cacciatemi" #GFVIP pic.twitter.com/pPAmbBcsnp — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 22, 2020

Sonia su Rosalinda: “Le taglio le gambe” “faccia da culo” “le renderò la vita un inferno” Samantha su Stefania: “Io la uccido” “le avrei messo le mani addosso” VI PREGO RITWITTATE CHIEDIAMO LA SQUALIFICA PER QUESTE DUE PERSONE DISGUSTOSE 🚨@alfosignorini

#gfvip #rosmello — IMMA TATARANNI OFFICIAL ®️ (@Tata_Imma) December 22, 2020





