Simone Gianlorenzi: “Stefania Orlando potrebbe abbandonare il GF”/ “L’8 febbraio…”

Simone Gianlorenzi allarma i fan di Stefania Orlando. Il marito della concorrente, tra le più forti e amate di questa edizione del Grande Fratello Vip 5, ammette di temere che la sua compagna possa effettivamente lasciare la Casa prima del tempo. In diretta con Francesco Fredella su RTL 102.5 News, Gianlorenzi ha palesato i suoi timori: “Temo che possa farci una brutta sorpresa, viste le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Casa. – infatti – L’ho vista un po’ ballerina, ha nominato spesso l’8 febbraio come data scelta per abbandonare la Casa. Questo perché il primo rinnovo di prolungamento è stato fino all’8 febbraio quindi era la data che tutti avevano preventivato. Quindi il fatto che sia stata allungata fino al 1 marzo non se l’aspettavano…”. Il pericolo che Stefania abbandoni, dunque, c’è, a meno che non sia proprio Tommaso Zorzi a convincerla a rimanere.

Simone Gianlorenzi: “Stefania Orlando fuori dal GF Vip? Se deve stare male…”

Simone Gianlorenzi, d’altronde, consiglierebbe a sua moglie di restare al Grande Fratello Vip solo se lei continuasse il suo percorso con entusiasmo: “Io le consiglierei di andare avanti solo se lo fa col sorriso e a cuor leggero, con tranquillità e senza sentirsi troppo stanca, con malumori e depressioni, anche perché questo è un gioco ma sta giocando anche con la sua immagine e dignità.” ha ammesso il chitarrista. Per poi concludere: “Se deve rovinare il suo percorso alla fine per due settimane questo no, e questo rischio c’è purtroppo.” Come dargli torto.



