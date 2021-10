Simone Montedoro è Adriano Celentano a Tale e quale show 2021/ Ancora sul podio con il Molleggiato?

Simone Montedoro è Adriano Celentano nella terza puntata di Tale e quale show 2021. Il bell’attore noto a tutti per il suo ruolo in Don Matteo, continua a mietere successi e mentre la classifica parla chiaro riguardo il suo andamento, è vero anche che le difficoltà per lui non sono mancate. Siamo ormai giunti alla terza puntata del programma canterino di Carlo Conti e questa sera l’attore confermerà il suo viaggio nella musica italiana e attraverso i grandi artisti e salirà sul palco nei panni del Molleggiato.

SIMONE MONTEDORO E' FRANCO CALIFANO A TALE QUALE SHOW 2021/ Standing ovation e..

Non sappiamo ancora se quella che porterà sul palco sarà una ballata romantica o uno dei suoi pezzi più movimentati, ma siamo sicuri che anche in questo caso Simone Montedoro dovrà darsi da fare sia in fisicità che in vocalità e movimento. Riuscirà a stupire ancora Loretta Goggi e i suoi compagni di scrivania questa sera?

Lara Carnevale e Matteo, compagna e figlio Simone Montedoro/ "Abitiamo in Spagna e.."

Simone Montedoro è Adriano Celentano nella terza puntata di Tale e quale show 2021

Proprio la scorsa settimana Simone Montedoro è riuscito a commuovere Loretta Goggi e a far alzare in piedi, per una standing ovation, il pubblico di Tale e quale show 2021. L’attore ha portato sul palco la sua versione, il suo ricordo, di Franco Califano, e sicuramente la missione è riuscita visto che la drammaticità e la malinconia della sua voce e del suo gesto, ha coinvolto e sconvolto il pubblico che lo ha applaudito. Sul palco Simone Montedoro ha cantato Tutto il resto è noia e proprio Loretta Goggi si è mostrata molto emozionata perché è riuscito a ricordarlo nel migliore dei modi. Anche il pubblico lo ha riempito di applausi, riuscirà adesso a replicare con Adriano Celentano?

LEGGI ANCHE:

Simone Montedoro è Francesco De Gregori/ Interpretazione intima a Tale e quale show per ex di Don Matteo

© RIPRODUZIONE RISERVATA