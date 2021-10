Simone Montedoro è Bobby Solo, Tale e Quale Show 2021/ Sarà penalizzato?

Che imitazione farà Simone Montedoro oggi a Tale e quale show 2021?

Simone Montedoro dovrà interpretare Bobby Solo a Tale Quale Show in onda su Rai 1 in prima serata oggi, 29 ottobre 2021. L’attore ha dimostrato di sapersela cavare bene anche con la voce oltre che con le interpretazioni. Sicuramente sarà chiamato questa settimana a una prova non di semplicissima lettura, pronto a portare la sua esperienza vocale ben al di sopra di quanto si possa immaginare. Per Simone sarà molto stimolante confrontarsi con una parte importante della storia della musica italiana e dovrà fare attenzione proprio a non trovarsi di fronte a questa esibizione carico delle pressioni che può portare rivestire un ruolo così importante.

C’è poi da aggiungere che anche se le canzoni di Bobby Solo sono abbastanza lineari nella loro espressione musicale la voce dell’artista, con quell’accento tutto particolare, non sarà di certo facile da replicare.

Simone Montedoro ha imitato Julio Iglesias, nella scorsa puntata di Tale e quale show, dopo aver interpretato in modo brillante Antonello Venditti nella puntata precedente. Simone ha cantato la canzone Se mi lasci non vale e per tutta la settimana si è esercitato con lo spagnolo, proprio per l’esibizione ed è stato molto bravo a cantare in italiano, con un accento differente dal suo. Il primo a giudicare la performance di questo attore è stato Giorgio Panariello, il quale ha dovuto imitare diverse volte l’artista e ha detto che la voce era simile, ma esteticamente sembrava Silvan. Loretta Goggi ha detto che il trucco era abbastanza somigliante, specialmente in un momento in cui apparivano solamente gli occhi. Il critico Cristiano Malgioglio ha detto che Julio ha un timbro vocale vellutato e la sua sembrava finta e nella voce non ha sentito per nulla il velluto ed è stato monocorde, al contrario di Venditti. Simone Montedoro ha avuto tanti commenti positivi dai giudici, infatti Panariello ha detto che è una continua sorpresa che migliora in ogni puntata e Salemme ha detto che è molto bravo.

Simone Montedoro nella sesta puntata di Tale e quale show è arrivato settimo in classifica, con 36 punti imitando Julio Iglesias con la canzone Se mi lasci non vale. Alla fine dell’esibizione il giudice Cristiano Malgioglio ha iniziato a criticare Simone dicendo che non sapeva da dove iniziare. Il cantante ha una bellissima voce, che in lui non ha sentito, sei bravo ma è leggermente calante. Il brano Se mi lasci non vale risale all’anno 1976 e Simone ha lavorato pesantemente per somigliare a Julio. Per una buona imitazione d’Iglesias, l’attore ha dovuto copiare l’accento spagnolo e la voce dell’artista, compito decisamente arduo. Durante le sue esibizioni, Julio Iglesias usava allungare le frasi finali dei pezzi delle canzoni e quindi Simone ha dovuto concentrarsi anche in questo. Oltre a ciò, l’attore è dovuto stare attento anche ai movimenti che caratterizzano il cantante e i truccatori hanno snellito i tratti del viso di Simone per farlo somigliare maggiormente.

