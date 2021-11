Simone Montedoro è Nino Manfredi, Tale e Quale Show/ Una prova complicatissima

Simone Montedoro riuscirà a convincere la giuria con l’imitazione di Nino Manfredi?

Simone Montedoro sarà Nino Manfredi nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2021 in onda stasera, 5 novembre, su Rai 1. Il ragazzo dunque dovrà affrontare una prova abbastanza difficile, in quanto sarà un personaggio molto importante della storia dello spettacolo italiano. Non si dovrà sovraccaricare dalle emozioni e dallo stress se non vorrà rovinare la performance. Fino a questo momento Simone ha dimostrato di avere voglia di fare e si è messo a disposizione del pubblico provando a essere ironico oltre che imparando a dominare il palcoscenico in un nuovo ruolo per la sua carriera. Si può dire che fino a questo momento il giovane attore ha vinto la sua prova, vedremo se ora si sentirà intimidito nel doversi confrontare con una vera e propria leggenda.

Lara Carnevale, fidanzata Simone Montedoro/ Lui: "Il nostro inizio sembra un film"

Com’è andato Simone Montedoro nell’ultima puntata di Tale e quale show

Simone Montedoro nel corso della settima puntata ha vestito i panni di Bobby Solo, cantautore e attore italiano che nel 1964 ha partecipato al Festival di Sanremo cantando la nota canzone ‘una lacrima sul viso’ con Frankie Laine. Simone è stato bravo sia con l’interpretazione che con la voce e questa settimana dovrà affrontare una prova più ardua. Le canzoni di Bobby Solo sono molto lineari e sono caratterizzate dall’accento particolare e difficile da imitare.

Simone Montedoro è Bobby Solo, Tale e Quale Show 2021/ Sarà penalizzato?

Simone Montedoro ha cantato a Tale e quale show la canzone Se mi lasci non vale e si è esercitato con la lingua spagnola per tutta la settimana e il risultato è stato buono, in quanto ha cantato in italiano con l’accento diverso dal suo. Il primo giudice del programma che ha commentato l’esibizione di Simone è stato Giorgio Panariello, il quale ha imitato tante volte questo personaggio e ha detto che la voce era molto simile, ma per quanto riguarda la parte estetica somigliava a Silvan. Loretta Goggi ha affermato che il trucco somigliava molto, specialmente nel momento in cui si vedevano solo gli occhi. Cristiano Malgioglio, sempre critico ha detto che Julio ha una voce vellutata e la sua invece sembrava finta, non ha sentito il velluto ed era monocorde, non come Venditti. Dai giudici ha avuto tanti commenti positivi, Panariello ha detto che ogni volta migliora sempre di più e anche Salemme ha detto che è bravo. Nelle vesti di Bobby Solo, Simone Montedoro si è classificato ottavo, con 35 punti.

Matteo, figlio di Simone Montedoro / Chiamato così in omaggio alla fiction

Chi è Simone Montedoro?

Simone Montedoro è nato nel 1973 a Roma ed è un famoso attore che ha iniziato il suo lavoro con i fotoromanzi. La carriera in teatro è iniziata nell’anno 1998 e in televisione ha avuto tanti successi, uno dopo l’altro. Lui è diventato conosciuto alle persone per aver partecipato alla serie di Rai 1 Don Matteo, come nuovo capitano dei Carabinieri. Questo ruolo era stato interpretato nelle serie precedenti dall’attore Flavio Insinna. Nell’anno 2017 ha partecipato al programma Ballando con le stelle e più recentemente ha fatto la voce narrante fuori ripresa del reality La Caserma, programma di Rai 2. Nel 2021 ha partecipato al Cantante mascherato di Rai 1 e programma condotto da Milly Carlucci.



© RIPRODUZIONE RISERVATA