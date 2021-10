Simone Pontesilli, compagno Ferzan Ozpetek/ Il regista: “Detesto quando mi dicono…”

Chi è Simone Pontesilli?

Non sappiamo se Ferzan Ozpetek, ospite oggi a Domenica In in qualità di testimonial AIRC, avrà modo di raccontarsi come in passato è già successo quando è stato invitato dalla sua amica Mara Venier. Nel caso in cui fosse così, non ci sorprenderemmo di sentire il regista turco naturalizzato italiano parlare del compagno Simone Pontesilli. I due si sono uniti civilmente in Campidoglio il 27 settembre 2016. Una cerimonia che di fatto ha solo avuto il merito di formalizzare il ruolo che da ormai quasi 20 anni Ferzan Ozpetek e Simone Pontesilli rappresentano l’uno per l’altro.

Peraltro c’è da dire che il cineasta non apprezza pearticolarmente, per usare un eufemismo, la definizione di “marito”. Al riguardo, in un’intervista concessa a Huffington Post qualche tempo fa, ha ammesso: “Detesto quando mi dicono suo marito […]: io ho un compagno di vita, di viaggio“.

Così come nelle sue pellicole è molto attento ad ogni dettaglio, anche nella vita reale Ozpetek non si smentisce: “Il termine sposato non è esatto: non c’è il matrimonio in Italia. Ho fatto un riconoscimento dei nostri diritti con il mio compagno di questo viaggio che è la vita“. L’indole di Simone Pontesilli è quella di un uomo riservato, come si evince anche dal fatto che dei due si rinvengano sul web pochissime foto insieme. Qualche traccia del loro rapporto si può scovare paradossalmente nei film di Ozpeteke, che è solito disseminare i propri film di briciole del proprio vissuto. Emblematico quanto accaduto nel film “La Dea Fortuna”, che Ozpetek ha deciso di ambientare nel quartiere Palestrina di Roma, lo stesso in cui è cresciuto il suo amore con Pontesilli. Nella puntata di oggi di Domenica In sarà Ferzan Ozpetek a svelare qualche dettaglio in più sul suo compagno?

