“Cuochi e fiamme“, ma anche coltelli: lo chef Simone Rugiati, volto televisivo del programma di La7, ma anche de “La Prova del Cuoco” su Rai 1 è stato denunciato dopo una lite con i vicini di casa. Quando i carabinieri si sono precipitati in via Signorelli, nel quartiere Chinatown di Milano, non si aspettavano di trovare il cuoco 43enne, ma era proprio lui l’uomo armato di coltello in strada che urlava ad alcuni residenti del condominio. La vicenda risale alla serata di giovedì, quando la convivenza con gli altri condomini si è rivelata più burrascosa del solito.

Stando a quanto ricostruito dal Corriere della Sera, Simone Rugiati, che lì è anche titolare di un locale per cene di gala ed eventi aziendali, è uscito in strada con un coltello da lavoro. La discussione si è trasformata in una lite ed è poi degenerata in minacce da parte dello chef. A quel punto, i residenti hanno lanciato l’allarme. All’arrivo dei militari del Nucleo radiomobile, il cuoco è stato trovato in stato di alterazione.

SIMONE RUGIATI, LITE CON I VICINI PER IL SUO LOCALE?

Non sono al momento note le ragioni dei dissidi tra Simone Rugiati e i vicini di casa, ma pare che siano legati proprio al locale da 350 metri quadrati dello chef. Per il Corriere, sarebbe stato il “disturbo” arrecato dal locale del cuoco a innescare il tutto. Rugiati sarebbe, quindi, uscito in strada con il coltello e avrebbe avuto un’accesa discussione con i vicini di casa, i quali avrebbero mostrato ai carabinieri alcuni video in cui lo chef li minaccia con il coltello, che è stato sequestrato dai militari.

Il retroscena è stato riportato da Il Giorno, secondo cui lo chef 43enne è stato denunciato in stato di libertà per porto d’armi o oggetti atti ad offendere. Comunque, la lite non ha avuto gravi conseguenze: nessuno, infatti, è rimasto ferito, gli inquilini erano affacciati al balcone. Dunque, al centro della lite ci sarebbe il locale che il 43enne, originario del Pisano e con un passato anche da concorrente de L’Isola dei Famosi e Pechino Express, ha aperto a Milano.