SIMONE RUGIATI, CHI È IL FIDANZATO DI CLAUDIA MOTTA/ Lei: “L’Isola mi servirà a valutare il nostro rapporto”

Simone Rugiati è il fidanzato di Claudia Motta, affascinate concorrente dell’Isola dei Famosi 2023. Nel video di presentazione, Claudia parla proprio di questo rapporto, dicendosi pronta a scoprire come questa esperienza all’Isola influirà sul loro rapporto. “Attualmente frequento una persona. Questa esperienza mi servirà e ci servirà molto anche per valutare il nostro rapporto.” le parole della modella.

Claudia Motta non fa il nome di Simone Rugiati, tuttavia, mentre parla nel video di presentazione, scorrono le immagini dei due insieme, cosa che Vladimir Luxuria fa notare poco dopo in diretta dallo studio. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Simone Rugiati allo scoperto: è fidanzato con la modella Claudia Motta

Simone Rugiati è fidanzato con Claudia Motta? L’interrogativo si ripete puntuale quando si parla della vita privata dello chef, ma da qualche giorno a questa parte tutto sembra più chiaro. Infatti il celebre cuoco ha confermato la bellissima storia d’amore che sta vivendo con il suo ‘angelo’. Così ha soprannominato la sua dolce metà, Claudia Motta, spronandola a dare il massimo in questa nuova esperienza televisiva in Hondurars per l’Isola dei Famosi.

Il famoso chef, che aveva sempre mantenuto massimo riserbo sulla propria vita privata e sentimentale, è uscito finalmente allo scoperto, ammettendo che lui e Claudia Motta sono fidanzati. Nessun dubbio, quindi. La recente confessione Instagram di Rugiati ha sciolto davvero ogni nodo sulla questione. “Non mi sono mai esposto così, ma questa volta ho bisogno di voi…“, ha detto Simone. “Supportate il mio angelo”, la sua chiamata all’azione.

Simone Rugiati ha perso la testa per la bellissima Claudia Motta, nuova concorrente all’Isola dei Famosi

Simone Rugiati, effettivamente, è sempre stato molto abbottonato sul proprio privato, ma questa volta ha fatto un’eccezione per sostenere la sua Claudia. Attenzione però ai possibili scenari ipotizzati dall’esperta di gossip, Deianira Marzano, che recentemente ha sollevato il dubbio che nel corso del reality la Motta potrebbe anche essere attratta da qualcun altro. Eppure tra Simone e Claudia le cose andrebbero avanti da tempo.

Ma chi è esattamente Claudia Motta? Una splendida modello, nonché Miss Mondo Italia nel 2021. Si è affermata come l’angelo custode di “Tiki Taka. La Repubblica del Pallone”, la trasmissione condotta da Piero Chiambretti, ma anche recitato nel film con Aldo Baglio “Scappo a casa” e in “Adesso preferisco vivere” e “Arrivederci amore, ciao”. Adesso per lei sta per cominciare una nuova avventura in Honduras, per il reality di Canale 5 L’Isola dei Famosi.











