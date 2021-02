SIMONE SALVINI È FIDANZATO?/ Lo chef vegano non si sbottona: “Penso che…”

Se tutti lo ricordano nelle imitazioni di Maurizio Crozza, forse nessuno conosce la vita privata di Simone Salvini. In primis, se ve lo state chiedendo, no, non è un parente di Matteo Salvini, fino a prova contraria. Si tratta, invece, di un caso di omonimia. Non si sbottona assolutamente sulla sua vita privata, né tantomeno sulla sua vita amorosa. Infatti non sappiamo se ci sia una fidanzata nella sua vita. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, lo chef anzi si concentra sulla sua cucina vegetariana, rispondendo alle domande degli ospiti in studio come Rita Dalla Chiesa, anche lei vegetariana, e Riccardo Fogli. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Simone Salvini, lo chef vegetariano

Simone Salvini chi è? Uno chef vegano, tra i più apprezzati in Italia e non solo, e che oggi sarà nello studio di Oggi è un altro giorno dopo che i riflettori si sono accesi su di lui grazie alle imitazioni di Maurizio Crozza che ne ha fatto una parodia molto apprezzata attraverso il personaggio di Germidi Soia. Oggi scopriremo qualcosa in più di lui e della sua vita privata visto che in molti si chiedono, senza successo, se nella sua vita ci sia una fidanzata o magari una compagna o una moglie. Di lui si sa poco, almeno per quel che riguarda la vita privata, mentre sappiamo molto di quella che è stata la sua carriera. Classe 1969, Simone Salvini ha studiato Lettere e Filosofia all’Università degli studi di Firenze e ha preso un dottorato in Psicologia.

Simone Salvini chi è? E’ fidanzato?

Terminati gli studi, Simone Salvini si è occupato di ristorazione sei anni fa prendendo parte all’Expo milanese per conto di Alce Nero e in quello stesso anno ha dato vita al suo ristorante di cucina naturale, ovvero il ristorante Lord Bio di Macerata. Sono molti quelli che seguono la sua evoluzione sia nel mercato italiano che in quello internazionale tant’è che è famoso il suo carpaccio di tempeh marinato con intingolo di soia (da qui nasce proprio il nome del personaggio di Crozza). Simone Salvini si occupa di cucina non solo mettendosi ai fornelli ma anche in tv dove conduce un programma di cucina vegana per Gambero Rosso Channel al fianco di Nick Difino.



