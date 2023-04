Simonetta, compagna Maurizio Mattioli/ Insieme dal 2015: “Mandata dal cielo”

Simonetta, chi è la compagna di Maurizio Mattioli

Maurizio Mattioli sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 11 aprile 2023, di Oggi è un altro giorno. L’attore romano, classe 1950, nel 2014 è rimasto vedovo, la moglie Barbara Devita è morta dopo essere rimasta paralizzata per 7 anni a seguito di un incidente.

Qualche mese fa, nel salotto di Storie Italiane, Mattioli ha presentato Simonetta, sua compagna dal 2015: “Questo incontro prima o poi doveva avvenire, non c’è niente da nascondere. Ma c’è sempre un attimo di paura nel dire una cosa. Quando poi si tratta di cose strettamente intime c’è sempre un attimo di timore. Io ho sentito il bisogno, frequentandomi con lei, di pensare che sia quella che mi accompagnerà fino al traguardo. E penso di averci preso”, ha detto l’attore.

Maurizio Mattioli: “Simonetta? Mi ha buttato la scialuppa in mare”

Nello studio di Eleonora Daniele, Simonetta ha racconto come si sono conosciuti lei e Maurizio Mattioli: “Noi ci conosciamo da qualche anno tramite vecchi amici. Ci siamo poi persi di vista, sono accadute delle cose, e per sbaglio ci siamo rincontrati per un caffè, una cena… Ed eccoci qua”. Per l’attore l’incontro con Simonetta è avvenuto dopo la morte della moglie Barbara, per cui ha sofferto molto: “Avevo bisogno di avere qualcuno, un riferimento. Per la solitudine, il dolore… Volevo non pensare più tutto quello che era successo, fino alla fine del 2014 ho vissuto un brutto dolore. Sentivo dentro il bisogno di riattaccarmi a qualcosa di importante e a qualcuno che si prendesse cura di me. Lei mi ha buttato la scialuppa in mare, mentre stavo in acque mosse”, ha spiegato Mattioli. E ha aggiunto: “Mi destabilizza l’idea di stare solo, qualcuno me l’ha mandata dal cielo”.

