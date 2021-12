Simonetta De Benedetti, Serena Rossetti: mogli di Eugenio Scalfari/ Relazione alla luce del sole

Simonetta De Benedetti e Serena Rossetti sono l’ex e la moglie del giornalista e scrittore Eugenio Scalfari. Il classe 1924, nato a Civitavecchia, trascorre la sua infanzia in Liguria, a Sanremo, dove si trasferisce insieme alla famiglia a causa del lavoro del padre, ingaggiato come direttore artistico del locale Casinò. La sua vita amorosa si accende già in giovane età, quando Eugenio Scalfari incontra la figlia del giornalista Giulio De Benedetti, Simonetta, che sposa nel 1950.

Donata e Enrica, figlie Eugenio Scalfari/ "Un papà ingombrante, narciso e protettivo"

La donna, venuta a mancare nel 2006, è stata anche la madre di Enrica e Donata. In una intervista rilasciata a Vanity Fair, le due figlie hanno raccontato quanto sia stato difficile far fronte alla relazione che il padre aveva alla luce del sole con Serena Rossetti, diventata sua moglie solo dopo la morte di mamma Simonetta. “Tutti hanno sofferto”, ha affermato la figlia Enrica.

Eugenio Scalfari/ "Tra Di Maio e Salvini scelgo il primo: intelligenza politica notevole"

Eugenio Scalfari, un viaggio sentimentale movimentato

“È stato un po’ un percorso psicologico. Volevamo evitare certe cose, ma alla fine siamo riuscite a raccontarle. E alla fine ci ha messo in pace con certi pezzi di vita”, ha spiegato la figlia Enrica in merito alle storie d’amore del padre. “Io stavo in pace pure prima. Però ho fatto anni di analisi, lei no”, ha poi ammesso la sorella Donata. E’ stato dunque un percorso sentimentale movimentato quello di Eugenio Scalfari, cominciato alla fine degli anni settanta con l’incontro con Serena Rossetti, già segretaria di redazione de L’Espresso (e poi di Repubblica), che di fatto sancisce la fine della sua storia con la moglie Simonetta. I due saliranno all’altare dopo la scomparsa della ex compagna, avvenuta nel 2006.

LEGGI ANCHE:

TRAVAGLIO VS SCALFARI/ “Da fascista ad amico del Papa: e la democrazia ti ha sempre fatto schifo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA