Simonetta Rizzato, ex moglie Paolo Rossi/ Il suo grande amore ai tempi del Mundial 82

Simonetta Rizzato è la prima ex moglie di Paolo Rossi, scomparso tragicamente all’età di 64 anni. Prima di incontrare l‘amore con Federica Cappelletti, la sua seconda consorte, Pablito aveva sposato un’altra donna. Simonetta era quella che gli era entrata nel cuore ai tempi di Vicenza dove l’aveva conosciuta. Insieme si erano goduti le più grandi emozioni del Paolo calciatore, compreso quel successo straordinario al Mondiale del 1982 in Spagna che gli aveva fatto conquistare anche il tanto ambito Pallone d’oro. A riguardare le foto dell’epoca riconosciamo in lei una donna dalla straordinaria bellezza e con un taglio di capelli molto corto prettamente anni ottanta. Sicuramente anche lei sarà addolorata in questo tragico momento.

Simonetta Rizzato, ex moglie Paolo Rossi: loro figlio Alessandro

Dopo la fine della storia di Paolo Rossi con l’ex moglie Simonetta Rizzato erano rimasti comunque in rapporti per il figlio Alessandro che avevano concepito insieme proprio nel 1982 l’anno del Mundial che sancì la terza affermazione della nazionale italiana. Oggi Alessandro, primogenito di Pablito, è un geometra di 38 anni. Inoltre ha collaborato nel campo del lavoro anche col padre nella società immobiliare che l’ormai ex calciatore aveva messo in piedi a Vicenza. Non sappiamo però quali siano effettivamente i motivi della fine del matrimonio con Simonetta Rizzato, anche perché all’epoca i calciatori non erano personaggi social ma semplicemente atleti.



