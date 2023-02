Simonetta Solder, moglie Giorgio Marchesi/ “Sa metterti in difficoltà”. I due figli

Simonetta Solder, chi è la moglie di Giorgio Marchesi

Giorgio Marchesi sarà ospite di Serata Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 1° febbraio, di Oggi è un altro giorno. L’attore è in teatro con un suo adattamento del “Il Fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello. Giorgio Marchesi è felicemente sposato con Simonetta Solder. Entrambi attori si sono conosciuti a teatro nell’opera “Le relazioni pericolose” del 2004 dove recitavano insieme. Simonetta è nata il 29 agosto 1970 in Austria per poi trasferirsi da piccolissima a Pordenone, dove i genitori gestivano un albergo.

L’attrice ha preso parte a molte serie di grande successo come “Don Matteo”, “Braccialetti rossi” in cui interpretava Nora, “Provaci ancora prof”, “Che Dio ci aiuti” e molte altre. Per Marchesi è molto importante avere al fianco una persona che fa il suo stesso lavoro: “Un’attrice ti capisce. Quando hai il tarlo del lavoro che non c’è e quando invece, come mi è capitato negli ultimi anni, non ti fermi mai, con serie come Una grande famiglia o Un medico in famiglia”, ha detto qualche anno fa l’attore a Vanity Fair.

Simonetta Solder e Giorgio Marchesi: i figli Giacomo e Pietro Leone

Sempre sulle pagine del settimanale, parlando della compagna, Giorgio Marchesi ha detto: “Simonetta è una che sa metterti in difficoltà, non è certo malleabile. Ogni tanto mi dico: potevo prendermene una più tranquilla, ma in realtà mi piace così. Quando vedo uomini che stanno con yes women che pendono dalle loro labbra, mi rendo conto che preferisco un rapporto in cui devi metterti in gioco”. La coppia ha avuto due figli: Giacomo e Pietro Leone. L’arrivo dei figli ha cambiato profondamente la vita dei due attori: “Il primo mi ha distrutto psicologicamente. Non avevo idea di come affrontare la paternità, non ero pronto e ho dovuto imparare. Ma è stata un’emozione stupenda. All’epoca io e mia moglie avevamo pochi soldi e nessun aiuto. Con il secondo figlio è stato fantastico. Ha dato equilibrio alla famiglia ed è stato più facile perché eravamo preparati e più sereni, anche lavorativamente parlando”, ha confidato l’attore a Tv Sorrisi e Canzoni.

