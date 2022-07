Sindaco Terracina arrestato/ Roberta Tintari, accuse: turbata libertà incanti e falso

Il nome del sindaco di Terracina, Roberta Tintari, campeggia fra quelli di coloro che sono stati arrestati oggi nell’ambito di una operazione dei carabinieri. L’accusa nei confronti del primo cittadino è quella di “turbata libertà degli incanti” e di “falso”. Stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa AGI, fra i destinatari di misure cautelari, tra gli altri, figurerebbero anche il presidente del Consiglio comunale e due assessori. In particolare, al sindaco Roberta Tintari si contesta un episodio di “turbata libertà degli incanti in relazione alla gestione dell’arenile comunale. Insieme a lei, per fatti che risalgono al 2019, è coinvolto anche l’allora vicesindaco Pierpaolo Marcuzzi, già arrestato a gennaio scorso”.

"Alberto Genovese è malato, ci sono attenuanti"/ Difesa "Assoluzione piena per Ibiza"

Le attività di indagine erano cominciate nel 2019 e hanno condotto anche a sequestrare preventivamente un campeggio, un ristorante e i beni di un’associazione avente sede presso l’Arena del Molo di Terracina, area già controllata della Guardia Costiera in occasione delle attività “Mare sicuro 2019”, che puntavano a “verificare la correttezza delle concessioni demaniali nella città costiera”.

Tar Fvg reintegra lavoratrice guarita non vaccinata/ Pdf sentenza: non andava sospesa

SINDACO DI TERRACINA ARRESTATO, LA NOTA DELLA PROCURA: “PLURALITÀ DI FATTI DI RILIEVO PENALE”

In relazione all’arresto degli imputati, fra cui anche il sindaco di Terracina, riportiamo la seguente comunicazione da parte della Procura: “Nell’ambito dell’attività di indagine, è emersa una pluralità di fatti di rilievo penali connessi alla gestione dei servizi relativi alla balneazione, a illegittime sanatorie riguardanti opere e manufatti insistenti sul pubblico demanio marittimo, a lavori e opere pubbliche eseguiti e commissionati dal Comune di Terracina, nonché alla illegittima acquisizione e gestione di fondi economici strutturali”.

TERREMOTO OGGI REGGIO CALABRIA M 3.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel mar Ionio

La Procura di Latina, sempre in riferimento al caso che coinvolge anche il sindaco di Terracina, ha anche voluto evidenziare “la complessa e articolata attività investigativa, svolta in un arco temporale di circa 12 mesi e consistita in numerose ispezioni, acquisizioni documentali, testimonianze, pedinamenti, intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche ha consentito di disvelare e documentare condotte di pubblici funzionari, all’interno del Comune di Terracina, che appaiono finalizzate al perseguimento di interessi personali e non coerenti, dunque, con i compiti istituzionali”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA