Sindaco Ventimiglia derubato in diretta Tv/ Video “Furto giaccone, vi mando il conto”

Il sindaco di Ventimiglia (Imperia), Gaetano Scullino, è stato il protagonista di un furto in diretta tv durante un suo intervento per l’emittente ligure Primocanale per parlare proprio di sicurezza. Prima di essere intervistato il primo cittadino aveva appoggiato il giaccone su una panchina per poi rispondere alle domande della giornalista, a distanza di pochi metri ma proprio durante la diretta si è accorto di essere stato vittima di un furto. Dopo essersi reso conto di essere stato derubato, Scullino è uscito dall’inquadratura per dirigersi verso la panchina alla ricerca del giaccone. “Mi scappa il sindaco”, ha commentato la giornalista nel tentativo di riportarlo nuovamente davanti alla telecamera, domandandogli poi le ragioni del suo allontanamento improvviso. “Mi hanno portato via il giaccone”, ha replicato il primo cittadino di Ventimiglia, restando nei pressi della panchina dove sarebbe avvenuto il furto del capo di abbigliamento. “In diretta… il sindaco Scullino aveva appoggiato qui sulla panchina la giacca, si è girato e mi ha detto ‘me l’han portata via’, in diretta, davvero”, ha commentato la giornalista facendo una sorta di telecronaca di quanto accaduto.

SINDACO VENTIMIGLIA DERUBATO IN DIRETTA TV DEL SUO GIACCONE

Il sindaco Scullino, tra il serio e il faceto, ha commentato il furto subito asserendo, rivolgendosi alla giornalista: “Vi mando il conto”. “Stia attento lei, eventualmente”, ha replicato la giornalista. Il momento esatto in cui veniva derubato della sua giacca non è stato ripreso dalle telecamere, che in quel momento erano puntate su di lui, ma di fatto il giaccone del primo cittadino di Ventimiglia è scomparso. Al suo interno, era contenuta anche la fascia tricolore dal momento che Scullino era di ritorno da La Turbie, sopra Montecarlo, dove aveva presenziato ad una cerimonia religiosa. Il quotidiano Il Giornale nell’edizione online ha riportato le parole del sindaco successive al fattaccio: “Non mi interessa tanto del giaccone, che varrà poche centinaia di euro, quanto della fascia”. E proprio per quest’ultima Scullino ha già annunciato che presenterà denuncia: “Non vorrei mai che qualcuno possa farne cattivo uso”. Il sindaco di Ventimiglia era intervenuto in diretta tv per illustrare i contenuti dell’ordinanza che obbliga a indossare la mascherina, giorno e notte e non solo quando si accede ai locali pubblici.





© RIPRODUZIONE RISERVATA