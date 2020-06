Diletta Leotta, tapiro d’oro da Striscia dopo il furto in casa/ “È stato orribile!”

Pubblicità

Nella notte di sabato scorso, alcuni ladri si sono introdotti nell’abitazione di Diletta Leotta. La nota conduttrice è stata derubata di alcuni oggetti preziosi, vivendo ore di ansia e preoccupazione. Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) si occuperà della vicenda. Valerio Staffelli raggiungerà infatti Diletta Leotta per consegnarle un nuovo Tapiro d’oro oltre che parlare del furto che l’ha purtroppo vista protagonista. Alla nota conduttrice, arrivata a quota 5 Tapiri, è stato infatti prelevato dai ladri un bottino che si aggirerebbe attorno ai 200 mila euro tra gioielli, orologi e contanti. Proprio ai microfoni di Striscia, la Leotta racconterà quei momenti per poi spostarsi su argomenti più “personali”.

Diletta Leotta pronta a sposare Daniele Scardina? La sua risposta

Ai microfoni di Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, Diletta ha commentato il furto e ha dichiarato: “È stata una cosa orribile, non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico. – tuttavia ha ironizzato – Ma per fortuna mi hanno lasciato i Tapiri!”. Accantonato per un attimo la brutta vicenda vissuta, Valerio Staffelli ha cercato invece di indagare nelle questioni di cuore della conduttrice, chiedendole del suo rapporto col fidanzato Daniele Scardina. Le ha così chiesto chiarimenti sulle voci sulle presunte nozze con ‘Toretto’, che sarebbero fissate a luglio. La Leotta ha però smentito: “Macché, ora ricomincia il campionato e io penso a lavorare…”. Dunque niente nozze, almeno per ora…



