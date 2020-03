Sintomi coronavirus/ Chi guarisce perde gusto e olfatto per sempre?

Oltre a quelli già noti, potrebbero esserci altri sintomi frequenti da coronavirus. Come spiegato a Frankfurter Allgemeine da Hendrik Streek, virologo di Bonn, è stata riscontrata la perdita del senso dell’olfatto e del gusto tra i pazienti positivi ai test per Covid-19. Oltre ai sintomi già “certificati” – febbre, stanchezza e tosse secca, senza dimenticare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola – illuminare ha spiegato: «Di quasi tutte le persone infette che abbiamo intervistato, almeno due terzi hanno riferito di aver perso il senso dell’olfatto e del gusto per più giorni. Un’assenza così forte che una madre non è riuscita a percepire l’odore del pannolino sporco del suo bambino». L’esperto, che sta coordinando le indagini a tappeto nell’area di Heinsberg, ha aggiunto: «Non possiamo ancora dire esattamente quando compaiono questi sintomi, ma insorgono subito dopo l’infezione».

SINTOMI CORONAVIRUS, PERDITA DELL’OLFATTO E DEL GUSTO

Massimo Galli, ordinario di Malattie infettive all’Università degli Studi di Milano e primario del reparto di Malattie infettive III dell’Ospedale Sacco, ha spiegato al Corriere della Sera: «Nei nostri pazienti vediamo frequentemente i sintomi dell’anosmia (alterazione dell’olfatto, ndr) e della disgeusia (alterazione del gusto, ndr), anche nei casi lievi e moderati». L’esperto ha poi aggiunto: «Non sono ancora disponibili dati di osservazione scientifica su questo aspetto, sto parlando di osservazioni personali e del mio team. La perdita di gusto e olfatto possono comparire anche in altre infezioni delle vie respiratorie , ma nella Covid-19 sembrerebbe più frequente e grave». Non è ancora chiaro se si tratti di un disturbo transitorio o meno: «Al momento non sappiamo dire se il disturbo sia transitorio, ovvero se con la guarigione la sensibilità viene totalmente recuperata. Possiamo solo sperare che la cosa sia transitoria».



