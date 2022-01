Siria Magri, moglie di Giovanni Toti/ “Lui era uno stagista, l’ho bacchettato e…”

Chi è Siria Magri, moglie di Giovanni Toti

Giovanni Toti è uno degli ospiti che interverranno in collegamento nella puntata di domenica 9 gennaio di Domenica In. Ma cosa sappiamo della vita privata del governatore della Regione Liguria? Il leader di Coraggio Italia è sposato da anni con Rosa Magri, meglio nota come Siria. Giornalista come il marito, la classe 1962 bergamasca è ad oggi, da co-direttore di Videonews, una delle donne più potenti di Mediaset. Un articolo di Francesco Specchia pubblicato su Libero qualche mese fa ha svelato che la Magri ha un ufficio all’ottavo piano di Mediaset e accoglie i visitatori “con uno stuoino da scena del crimine americana, la scritta “Don’t Cross The Line” “non superare il limite””.

Giovanni Toti/ "Un grande Centro? Disponibile a dialogare con Renzi e Calenda"

Il suo è un lavoro che avviene nella penombra: “Siria leviga, smussa, sussurra, raddrizza le gambe ai cani – e nel giornalismo sono molti- apparecchia i palinsesti informativi e i destini dei conduttori tv. Gestisce la personalità di Barbara D’Urso; ha creato e continua a curare programmi cult come Quarto grado e Quinta colonna; è il deus ex machina di tutti i talk del Biscione che consegna con precisione maniacale ai vari Del Debbio, Nuzzi, Porro, Palombelli. A Quarto grado, soprattutto, la sua tigna nello studiare le ordinanze processuali, sapendone più dei suoi stessi inviati, rasenta l’imbarazzo. Siria è la Grande Madre“.

Giovanni Toti: “Super green pass e restrizioni solo per no vax”/ “Cinema, bar e...”

Siria Magri: “Sono orgogliosa di un marito”

Allergica ai riflettori, fece un’eccezione quando il marito Giovanni Toti venne eletto governatore: “Sono orgogliosa di un marito che ha fatto quello che i politici dovrebbero fare, andare sul territorio, conoscere e capire i problemi della gente“, disse. La sola trasgressione che pare concedersi volentieri è la domenica a Chiuduno, il paesino dove ha mosso i primi passi da giornalista scrivendo per l’Eco di Bergamo e appassionandosi all’Atalanta, per “gustarci il coniglio con la polenta della mia mamma“. Di lei un mentore come Paolo Liguori dice: “Di Siria ci si può fidare, sempre e comunque, fuori e dentro al lavoro. Con lei è impossibile non andare d’accordo, è leale, arriva ad incassare accuse ingiuste e malumori che alla fine non restituisce“.

Giovanni Toti/ "Sotto scorta dopo minacce no vax. Sulla Lega..."

Con Giovanni Toti l’incontro avvenne quando lui era stagista a Mediaset. Lei anni addietro disse: “Dopo lo stage non se n’è più andato. Ha fatto tutta la gavetta ed è arrivato dov’è arrivato. Però sì, qualche volta mi è capitato di bacchettarlo sui pezzi…Ma è sempre stato una persona molto preparata, un professionista, uno che conosce molto bene la storia d’Italia, sa di cosa parla quando parla in tivù“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA