Siria Pingo di Temptation Island 2024 svela com’è riuscita a perdere 85 chili

Il percorso di Siria Pingo a Temptation Island 2024 è stato uno dei più toccanti e complessi delle ultime edizioni. La ragazza si è infatti presentata con una storia mai vista finora nel programma: Siria ha infatti perso 85 chili e, in virtù della sua nuova vita e di nuove sicurezze, si è ritrovata in crisi col fidanzato storico, Matteo Vitali. Il finale della loro storia è noto a tutti quelli che hanno seguito il programma: Siria e Matteo hanno lasciato il villaggio insieme e sono oggi più innamorati di prima.

La perdita di peso da parte di Siria rimane però, ancora oggi, uno degli argomenti che più incuriosiscono il pubblico di Temptation Island 2024. Ecco perché, quando la ragazza ha deciso di aprire un box di domande su Instagram, in tanti le hanno chiesto quando e come abbia fatto a dimagrire così tanti chili.

Siria Pingo si è sottoposta ad un intervento per poter perdere peso: la sua confessione

Siria Pingo non si è tirata indietro, e ha anzi spiegato come è riuscita a dimagrire tanto: “Il 20 settembre 2022 mi sono sottoposta alla sleeve gastrectomy. La miglior scelta che potessi prendere”. La sleeve è “un intervento che agisce riducendo la fame e aumentando la sazietà”, che comporta dunque “una forte riduzione dell’appetito e una sazietà che arriva in maniera precoce”.

Da quel momento, con uno stile di vita sano, un’alimentazione regolare e, dunque, in quantità diminuita e l’allenamento, Siria è riuscita a perdere ben 85 chili, mostrando un fisico asciutto e in forma. Una decisione che le ha drasticamente cambiato la vita e, come lei stessa ha tenuto a sottolineare, in meglio.