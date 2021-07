Sirigu al Genoa/ Calciomercato news: addio al Torino, attesa per l’ufficialità

CALCIOMERCATO NEWS, SIRIGU RIMANE SVINCOLATO

Il calciomercato estivo può regalare sempre qualche sorpresa e pure questi due mesi di trattative sembrano non fare eccezione se si pensa ad esempio all’ormai prossima firma di Salvatore Sirigu col Genoa. Nella giornata di ieri infatti il portiere Campione d’Europa con la Nazionale italiana del ct Mancini avrebbe appunto risolto il suo contratto con il Torino dopo che i granata gli avevano confermato il suo status di esubero. Episodio questo abbastanza inspiegabile se si guarda il rendimento offerto da Sirigu in Piemonte negli ultimi anni, supportando la squadra con il suo prezioso aiuto anche nel 2020/2021 collezionando ben 32 presenze totali per 2880 minuti giocati in Serie A. Stando alle indiscrezioni provenienti da Sky Sport, Sirigu ha già individuato il Genoa come sua prossima destinazione ed ora manca solo la firma sul nuovo contratto.

CALCIOMERCATO NEWS, DIVERSE PRETENDENTI

L’approdo di Salvatore Sirigu al Genoa pare ormai essere imminenti secondo gli ultimi rumors ma bisogna anche sottolineare che i rossoblu non erano la sua unica opzione. Il portire ex PSG avrebbe infatti rinunciato a vivere una nuova avventura in Ligue 1 con i campioni in carica del Lille e non erano ancora state del tutto scartate le piste che lo avrebbero portato al Napoli, dove Ospina viene dato sempre in partenza, o alla Juventus, rimpiazzando Perin che tuttavia non tornerà più in Liguria.

