Sissi 4 si farà?/ Anticipazioni e quando va in onda la quarta stagione: nuove sfide e segreti per Sissi

È ufficiale, Sissi 4 si farà! Ad annunciare l’inizio delle riprese della quarta stagione delle serie incentrata sulle vicende della Principessa Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach è stata l’attrice Dominique Devenport che veste i panni della futura Imperatrice con un post sui social: “Sono felice di annunciare che abbiamo iniziato le riprese della 4a stagione di Sissi! Non vediamo l’ora di tante emozionanti giornate con la nostra fantastica squadra” L’annuncio dell’inizio delle riprese, in realtà, era stato dato già nelle scorse settimane.

Ed in attesa di scoprire come finisce Sissi 3 nei giorni scorsi sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni e foto dal set con i costumi di scena. La serie prodotta dall’emittente tedesca RTL+ arriverà in Germania entro la fine del 2024 mentre in Italia verrà trasmessa quasi sicuramente entro l’estate del 2025. Anche la quarta stagione di Sissi sarà composta da sei episodi, non è chiaro, però, se Mediaset deciderà di raggrupparle insieme in solo due puntate, come in quest’ultima stagione, oppure in tre puntate da due episodi ciascuno. Il pubblico, infatti, non ha apprezzato la scelta di mandare in onda tre episodi a puntata e sui social non sono mancate le polemiche.

Sissi 4 si farà, anticipazioni sulla trama: l’Imperatrice alle prese con sfide e segreti

Dopo l’enorme successo in Patria, la serie incentrata sull’Imperatrice dell’Autria-Ungheria è stata accolta con entusiasmo anche in Italia e per questo gli sceneggiatori sono già al lavoro alla stesura della quarta stagione. E non mancano, inoltre, le prime anticipazioni su Sissi 4. Le trame riprenderanno dal finale della seconda stagione. Le vicende sono state raccontate fino a quando Bismarck minaccerà di allearsi con la Russia per formare un’alleanza contro l’Austria-Ungheria e nuove controversie emergeranno nella vita della principessa.

La quarta stagione presenterà, invece, a Sissi nuove sfide dopo la morte di suo padre. La aspetta un duello nella corsa di cavalli contro il miglior fantino Beyern affinché il castello di Possenhofen resti una proprietà di famiglia. Sarà proprio nei nuovi episodi che Sissi scoprirà anche dei segreti che la fanno dubitare delle sue origini e della sua casa. Non mancheranno gli scontri con il marito Franz Jannik Schümann per la rigida educazione impartita al figlio Rodolfo. Insomma, i più affezionati posso stare tranquilli: Sissi 4 si farà e le prime anticipazioni lasciano trasparire che non mancheranno colpi di scena.











