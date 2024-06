Sissi 3, anticipazioni 13 giugno 2024/ Rodolfo viene rapito, Sissi e Franz sulle tracce del figlio

Sissi 3, anticipazioni ultima puntata: questa sera il finale di stagione

Questa sera, giovedì 13 giugno 2024, Sissi 3 va in onda con la seconda e ultima puntata formata dagli ultimi tre episodi di questa terza stagione e con un finale sorprendente e tutto da vivere per i telespettatori. Tornano sul piccolo schermo le avventure di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, meglio conosciuta come Sissi e interpretata da Dominique Devenport, e dell’Imperatore Francesco Giuseppe I, detto anche Franz e interpretato da Jannik Schuman.

Riavvolgendo il filo della narrazione, nella precedente puntata Sissi ha preso un’importante decisione: scappare da Vienna con il figlio Rodolfo per evitare che Franz possa avviarlo all’addestramento militare e arruolarlo nell’esercito. Nel frattempo scoppia un moto di protesta nel movimento operaio dopo un grave incidente e, per questo, alcuni membri decidono di attaccare i trasporti militari per impossessarsi degli armamenti; Bismarck, intanto, ha chiesto un’alleanza con la Russia al fine di creare un fronte comune contro l’Austria-Ungheria, e questo preoccupa e non poco Franz.

Sissi 3: Rudolf viene rapito, preoccupazione per Sissi e Franz

Nella seconda puntata di Sissi 3, secondo le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Franz scopre dove Sissi si nasconde e decide di prendere con sé il figlio Rodolfo, all’insaputa della madre, per riportarlo a Vienna e fargli proseguire l’addestramento militare. Intanto la sommossa dei lavoratori e sempre più accesa e, per questo, l’Imperatore decide di far impiccare tre agitatori schierandosi apertamente contro Grunne; Albert deciderà così di dare giustizia ai tre agitatori e cercherà di convincere gli operai ad una ribellione contro Franz.

Intanto, come proseguono le anticipazioni di Sissi 3, anche la Principessa ha fatto ritorno al palazzo; come Franz, anche lei è preoccupata per la decisione di Bismarck di sancire un’alleanza con la Russia, che può rappresentare un serio pericolo per la stabilità dell’impero austro-ungarico. L’Imperatrice suggerisce così a Franz di proporre una pace tra Russia, Austria e Germania. Ma un nuovo avvenimento scuote la stabilità della coppia: infatti, Rudolf viene rapito e Sissi e Franz faranno di tutto per mettersi nelle sue tracce e salvargli la vita.

Sissi 3, dove vedere l’ultima puntata in tv e in streaming

La seconda puntata di Sissi 3 va in onda questa sera, giovedì 13 giugno 2024, in prima serata su Canale5 a partire dalle ore 21.30 circa. Oltre alla visione sul piccolo schermo, è disponibile anche la visione in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

