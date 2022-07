Sissi e Dario, è rottura dopo Amici 21? / Dei dettagli non lasciano dubbi

Amici 21, Sissi e Dario nascondono una rottura post-talent?

Hanno appassionato i telespettatori di Amici 21 di Maria De Filippi con il loro percorso di studio, intrapreso rispettivamente nel canto e nel ballo che li ha fatti capitolare nel loro amore, e da giorni Sissi (Silvia Cesana) e Dario Schirone destano preoccupazione nei fan che li credono ormai distanti fra loro. Cosa succede dopo il talent tra i due giovani? E’ il quesito generale dal momento per un certo periodo di tempo, dopo il talent, i due non si sono più palesati uniti né si sono destinati messaggi social pubblicamente, a testimonianza del loro amore. Di recente entrambi sono stati immortalati in alcuni post via social che li ritraggono in quel di Napoli, eppure anche negli stati in questione Sissi e Dario non si lasciano ritrarre insieme. Da qui nasce il gossip incessante che vedrebbe i due ex Amici 21 ormai protagonisti di una crisi d’amore post-talent, ma sarà davvero come si suppone? E a replicare alle curiosità generali sul conto della giovane coppia sono intanto i diretti interessati. Nel dettaglio, riattivatosi tra le Instagram stories Dario ha condiviso alcuni momenti fotografici vissuti ad Amici, che non risparmiano alcuni attimi di tenerezza registratisi in tv tra lui e Sissi.

AMICI 21, SISSI E DARIO STANNO ANCORA INSIEME?/ "Dopo la finale una sorpresa"

La lovestory prosegue dopo Amici 21

Ma non è tutto. Perché anche la cantante Sissi ha dal suo canto replicato alle continue indiscrezioni che la vedrebbero ormai sull’orlo di una crisi con il ballerino Dario Schirone, con il quale ha preso parte al pomeridiano e alla fase serale di Amici 21. Nel dettaglio, la cantante di Danshari ha rilasciato sul profilo Instagram un commento a margine dello stato dell’amato che ha ricordato i loro momenti condivisi al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. “Un tatone piccolo”, è il messaggio breve ma intenso che la cantante ha scritto, corredandolo di emoticon a forma di cuore e a fare da ciliegina sulla torta dell’amore tra i due ex Amici 21, è poi il saluto romantico di Schirone: “Ciao amore mio”.

