Sissi e Dario, pianto disperato ad Amici “Ti amo tantissimo”/ “Mi hai cambiato”

Sono disperati Dario e Sissi di ritorno in casetta dopo il quinto serale di Amici 2022. Il ballerino rischia di abbandonare il serale e questo fa cadere i due nel più totale sconforto. Da soli, in giardino, i due si abbracciano, si tengono vicini e si dichiarano grande amore. “Ti amo tantissimo, mi hai fatto cambiare la visione di tutto, dentro e fuori, di tutto!” ammette Sissi che non riesce a trattenere le lacrime. “Tu sei bellissima, dentro e fuori, e devi continuare così”, risponde Dario alla sua fidanzata. I due hanno infatti trovato l’amore proprio nella scuola di Amici, una storia che va ormai avanti da qualche mese e che si è rafforzata proprio grazie alla conoscenza in casetta.

Dario e Sissi disperati ad Amici 21 per la possibile eliminazione del ballerino: “Ti amo tantissimo”

“Sei fortissima”, ha continuato Dario, invitandola a stare in casetta “con chi ti fa stare bene, anche con Alex pure se litigate” qualora lui fosse stato eliminato questa sera. Pochi minuti dopo entrambi hanno però potuto tirare un respiro di sollievo: Dario non è l’eliminato di questo quinto serale, lo è invece Carola. Il ballerino ha riabbracciato Sissi, gioendo con lei dell’annuncio dato in casetta da Maria De Filippi.

