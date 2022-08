Sissi/ Gossip impazza tra fake news e nuovi obiettivi: “Vivo la vita con leggerezza”

Sissi di Amici ospite di Tim Summer Hits

Serata attesissima per Sissi, talento di Amici che sbarca al Tim Summer Hits per una serata all’insegna della musica. In queste ultime settimane si è parlato moltissimo della ragazza e della sua storia d’amore con Dario, altro studente della scuderia De Filippi, tra fake news e rumors svaniti in una bolla di sapone. Sissi ha smesso di dare adito ai chiacchiericci del web e preferisce concentrarsi sulla sua amata musica, ricordando da dove e partita e sopratutto avendo ben chiaro dove vuole arrivare. “Avevo dieci anni quando mia mamma ha iniziato a portarmi nei locali, oppure alle feste di paese, per farmi ascoltare la musica dal vivo. In quelle occasioni io mi esibivo e ho capito che avrei fatto la cantante”, ha raccontato in una recente intervista sulle pagine del settimanale Tv Mia.

Sissi si gode il magic moment: “Questo lavoro mi identifica”

L’esperienza in tv le è servita molto per progredire da un punto di vista artistica, ma anche caratteriale. Il suo percorso ad Amici è stato caratterizzato da alti e bassi, ma certamente con più luci che ombre. Se non altro per il bellissimo rapporto stretto con la sua insegnante Lorella Cuccarini e Dario Schirone, il suo fidanzato che subito dopo la fine del programma si è fatto in quattro per ricongiungersi alla fidanzata. Tra i due le cose procedono a gonfie vele, ma come dicevamo Sissi pensa alla sua musica e al successo del suo primo cd Leggera: “Questo lavoro mi identifica. Da sempre affronto la vita senza superficialità, ma con leggerezza”, ha dichiarato.

