“Sistema sanitario nazionale è in emergenza”/ Cartabellotta: “Troppa nebbia sulle liste d’attese”

Si parla del Sistema Sanitario Nazionale stamane negli studi di Uno Mattina, e ospite vi era Nino Cartabellotta, numero uno della Fondazione Gimbe, che ha spiegato: “E’ emergenza nel sistema sanitario nazionale perchè i principi su cui è stato fondato il SSN oggi sono stati traditi e le parole chiave sono i tempi di attesa, file lunghissime al pronto soccorso, l’impossibilità di trovare un medico di famiglia o un pediatra vicino a casa, aumento della spesa privata, e passando anche per quelli che sono gli aspetti di migrazione sanitaria, dal sud verso il nord, che comporta un ulteriore aumento delle spese”.

Eleonora Cecere chi è, la showgirl di Non è la Rai/ "Programma importante per la mia crescita artistica"

Nino Cartabellotta ha aggiunto: “Abbiamo un Paese spaccato in due, con le regioni meridionali in grande affanno. Più di metà del Paese non è in grado di esigere le prestazioni essenziali. Quando il pubblico arretra il privato avanza, spesso il privato prende più spazi di quelli che gli spettano e la pseudo privatizzazione va avanti senza che ce ne accorgiamo”.

Lavinia Montebove/ Il papà: “Sentenza a mamma e maestra? Finalmente fatta giustizia”

NINO CARTABELLOTTA: “LA POLITICA ORA DEVE DECIDERE”

Ma come se ne esce? “La politica – sottolinea Nino Cartabellotta – deve decidere quale SSN lasciare alle future generazioni, quindi quali riforme effettuare e quali quote di finanziamento assegnare. Non riforniamo il servizio pubblico da 25 anni e nel frattempo è cambiato il mondo, con pochi soldi e vecchie regole non si riesce a tenere in piedi il sistema. Del servizio sanitario originario è rimasto molto poco, si è involuto anche dal punto di vista prestazionistico”.

“Preoccupa – ha proseguito Nino Cartabellotta – il fatto che il malato cronico non viene preso in cura, noi ci concentriamo spesso sulla singola prestazione e quanto aspettiamo, e non sull’obiettivo che era la presa in cura del malato a 360 gradi dal punto di vista socio sanitario”. Di nuovo sulle liste d’attesa: “C’è una grandissima nebbia su cui non si riesce a fare luce. Il 25 gennaio arriverà un documento con delle nuove linee guida che probabilmente riuscirà a fare più chiarezza”.

Omicidio Isabella Noventa/ Fratello Paolo: “Inaccettabili i permessi premio a Manuela Cacco”

© RIPRODUZIONE RISERVATA